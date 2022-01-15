Bakan Kurum: Karabük'e 4 millet bahçesi yapıyoruz (2) - Son Dakika

PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Her zaman eser ürettiklerini belirten Bakan Kurum, "Eser üreten bir anlayışla çalışmalarımızı yaptık ve bu anlayışla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman dedikoduların, ithamların, iftiraların içinde olmadık ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep üreten ve eser yapan tarafta olduk" dedi.

'MİLLETİMİZ KİMİN NE YAPTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR'

Milletin terör örgütleriyle kol kola gezenlere gereken cevabı sandıkta en iyi şekilde vereceğini söyleyen Bakan Kurum, "Hiçbir zaman terör örgütleriyle kol kola gezmedik ve her alanda onlarla mücadele ettik. Gerek 15 Temmuz'da gerek Doğu ve Güneydoğu'da ülkemizin bütünlüğüne, bayrağımıza kastedenlere karşı en sert cevabı yine güvenlik güçlerimizle verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Milletimiz kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Terör örgütleriyle kol kola gezenlere gereken cevap sandıkta en iyi şekilde verilecektir. Tüm gönüllere girmek suretiyle Cumhurbaşkanımızı 2023'te yeniden seçmek suretiyle bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.