Bakan Kurum, TBMM'ye İzmir Körfezi'nin kirli suyunu getirdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, TBMM'ye İzmir Körfezi'nin kirli suyunu getirdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir körfezinden bir şişe içine koyduğu suyu TBMM'ye getirerek CHP'lilere seslendi. Kurum, artık İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığının altını çizdi.

08.11.2024 11:44
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir körfezinde yaşanan kirliliğe dikkat çekti. Kurum'un TBMM'ye getirdiği bir şişe su ile yaptığı konuşma gündem oldu. Bakan Kurum, İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığının altını çizerken, şişenin içindeki oksijen miktarının da sıfır olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, TBMM'ye İzmir Körfezi'nin Kirli Suyunu Getirdi

"ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR"

Bakan Kurum, CHP'lilere sitem ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün buraya gelirken İzmir körfezinden aldığımız bir şişe deniz suyunu da yanımızda getirdik. Bu suyu, İzmir körfezindeki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama yapmayan siyasilere deniz kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdik. Artık İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum, şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şişenin içindeki oksijen miktarı sıfırdır."

Bakan Kurum, TBMM\'ye İzmir Körfezi\'nin kirli suyunu getirdi

Murat Kurum, Politika, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, TBMM'ye İzmir Körfezi'nin kirli suyunu getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mehmet Yılmaz:
    şov başladı 23 31 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Yerel seçimlerde 2. parti çıkınca muhalefet yapmaya başladılar hemen. 19 27 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Şow yapma bayyyy kurum İZMİR SANA PRİM VERMEZ 14 26 Yanıtla
  • yavuz d:
    sn kurum hic bosuna ugrasma biz izmir halki yeterki chp yonetsin istedrse bok gotursun anlayisinda 27 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İBB yi kazanamiyinca ağlama yine 8 18 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    sadece belediyenin sorunumu koskoca körfeze belediyenin gücü yetmez şehircilik bakanligıninda görevi. 12 11 Yanıtla
  • Duygu Bozay:
    ülkeyi chp yönetsin bırakın artık saçmalıklarınızı 3 10 Yanıtla
  • İsmail Aydemir:
    şifa niyetine iç bakan bey 3 8 Yanıtla
  • Recep Tayyip Erdoğan:
    Ergenenin suyundan da gönderelim mi. 4 5 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Bu hangi parti ya? Hükümete sesleniyor ama tın yok. Hükümetteki çevre ve şehircilik bakanlığına da seslense iyi. Aaaaa kendisi miymiş.! Benim gibi o da farkına varsa keşke... 3 4 Yanıtla
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