Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı - Son Dakika
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Politika

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harfleriyle özel tasarım başörtüsü yaptırdığı ortaya çıktı.

13.07.2024 10:42
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Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'nın kapanış programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın isminin baş harflerinin basıldığı özel yapım eşarbı dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

KONUŞMASINDA "EŞİTLİK" VURGUSU YAPTI

Bakan Göktaş, kapanış programında yaptığı konuşmada insanların farklı ve özel ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan bütçelerin, kaynakların daha adil ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağladığını belirtti. Eşitsizlikleri gidermek, herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı desteklemek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı sağlam tedbirler alan Türkiye'nin her alanda kadını güçlendiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini aktardı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

"KADINLARIN TEMSİL ALANI GENİŞLETİLDİ"

Türkiye'de bütün siyasi ve idari birimler, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla, kadınların temsil alanının genişletildiğini anlatan Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik düzenlemelerin uluslararası standartlarda belirlenen yasalarla güvence altına alındığını, bu yasalar çerçevesinde, kadın ve erkek için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştirip uyguladıklarını ifade etti.

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Son Dakika Politika Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Okan Demircan: Para bizde. Şöhret bizde. 41 9 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya: Keşke insanlara tasarruf edin porsiyonları küçültün diye söylemler yaparken sizde gösteriş peşinde olmasanızda söylediklerinizi uygulayarak örnek olsanız. 38 8 Yanıtla
    yavuz d: lan troll kac paralik bisey hemen yine edebiyata basladiniz 7 30 Furkan Yaman: Çok bir şey değil yavuz senin iki aylık maaşın :) 8 4
  • Mustafa gültekin: Tasarrufta ilk adımı atmış sayın bakan! 15 3 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: Allah başımızdan eksik etmesin 3 12 Yanıtla
  • Sivet Ok: Müslümanlıkta gösteriş yoktur.Gösteriş yapanlar ya islamı bilmiyor, yada göstermelik islamı yaşadığını ön plana çıkarıyor. Yapılanlar hiç islamla bağdaşmıyor. Bakanlar neye nereye neyle bakıyor anlamış değilim. Bakn mı? Bakılan mı? Sizce hangisi? 10 4 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Ne var bunda olabilir,kötü bir şeymi yapmış? 2 11 Yanıtla
    Ahmet burak: insanlara porsiyonlari kucultun tasaruf yapin fiye yirtinanlar ozel yaoma eşarp takiyorlar daha kotu ne olabilir 2 2
  • Umutcan null: Eeeee ne olmuş benimde gömlekleri m'de yazıyor haber e bak insanların işi gücü kalmamiş nelerle ugraşiyor 1 4 Yanıtla
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