Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı

Politika

Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'nın kapanış programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın isminin baş harflerinin basıldığı özel yapım eşarbı dikkatlerden kaçmadı.

KONUŞMASINDA "EŞİTLİK" VURGUSU YAPTI

Bakan Göktaş, kapanış programında yaptığı konuşmada insanların farklı ve özel ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan bütçelerin, kaynakların daha adil ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağladığını belirtti. Eşitsizlikleri gidermek, herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı desteklemek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı sağlam tedbirler alan Türkiye'nin her alanda kadını güçlendiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini aktardı.

"KADINLARIN TEMSİL ALANI GENİŞLETİLDİ"

Türkiye'de bütün siyasi ve idari birimler, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla, kadınların temsil alanının genişletildiğini anlatan Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik düzenlemelerin uluslararası standartlarda belirlenen yasalarla güvence altına alındığını, bu yasalar çerçevesinde, kadın ve erkek için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştirip uyguladıklarını ifade etti.