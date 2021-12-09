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Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız - Son Dakika

Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız

09.12.2021 23:25
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Milletvekillerine seslenen Bakan Nebati, Türkiye ekonomisinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ispatladığını belirterek, güçlü iç talebin katkısıyla geçen yıl yüzde 1,8 oranında büyüdüğünü aktardı. Nebati, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 22 oranlarında büyüyen ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüme kaydettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Böylece yılın ilk 3 çeyreğinde büyüme yıllık yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde büyüme dengeli bir şekilde toplam iç talebin 6,6 puanlık katkısına karşılık net dış talebin katkısı 5,1 puan oldu. 2021 yılında da OVP tahminimiz olan yüzde 9'un üzerinde çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Bu büyümenin en az üçte ikisi yatırımlar ve net ihracattan gelecek. Dolayısıyla Türkiye bu yıl da diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışmaya devam edecek."'CARİ AÇIKTA YIL SONUNDA MÜJDELİ RAKAMLARI PAYLAŞACAĞIZ'Bakan Nebati, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, güçlü ihracat, gerileyen altın ithalatı ve ivmelenen turizm gelirlerinin cari işlemler dengesinde kayda değer iyileşme sağladığını belirterek, "2021 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığı 2020 yıl sonuna göre 16,6 milyar dolar iyileşti. Bu yıl cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6'nın oldukça altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece, 2021 yılı yüksek büyüme ve düşük cari açıkla Türkiye'nin tarihsel döngüsünün kırıldığı bir yıl olacak. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde, küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimleri dikkate alarak uluslararası arenada rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Böylece, küresel ticaretten aldığımız payı daha da artıracağız. Neticede, orta vadede cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlayacağız" diye konuştu.'ENFLASYONDAKİ BOZULMADA DÖVİZ KURU GELİŞMELERİ DE BELİRLEYİCİ'Yıllık tüketici enflasyonunun kasım ayı itibarıyla yüzde 21,3 seviyesine yükseldiğini bildiren Nebati, "Her ne kadar enflasyondaki bozulmanın önemli bir bölümü küresel gelişmeler kaynaklı olsa da döviz kuru gelişmelerinin de bu görünümde belirleyici olduğunu gözlemliyoruz. Bunlara ek olarak özellikle gıda fiyatlarındaki katılık ve enerjide dışa bağımlılık gibi yapısal sorunların da olumsuz etkileri göz ardı edilemez. Kamu olarak yönetilen, yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla artan maliyet enflasyonunun tüketicilerimize sınırlı yansıması için önemli bir gelir kaybını göğüslüyoruz. Bu çerçevede, sadece 2021 yılında feragat ettiğimiz kamu geliri sayesinde enflasyonda yaklaşık 5,3 puan düşürücü etki oluşturduk. Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz. Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler" açıklamasında bulundu.'TCMB BRÜT REZERVİ 126,1 MİLYAR DOLARDIR'Bakan Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerin artış eğiliminde olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Rezervlerimiz artış eğilimindedir. TCMB brüt rezervi 126,1 milyar dolardır. 2021 yılında vergisel alanda öngördüğümüz yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Çiftçimizi desteklemek amacıyla tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisini kaldırdık. Geçmiş 5 yıl içinde yapılmış kesintileri de iade ediyoruz. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin ve meslek mensuplarının iş yüklerini son dönem geçici vergi beyan ve ödemelerini kaldırarak hafiflettik. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız. 2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımızın yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz. Döviz cinsi borçlanmaların iç borçlanma içindeki payını bir önceki yıla göre yüzde 27,6'dan yüzde 12,8'e, döviz ve altın cinsi borçlanmaların iç borçlanma içindeki toplam payını ise yüzde 37,2'den kasım sonu itibarıyla yüzde 29,7'ye indirdik. Köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye entegre bir ülke olarak yatırımcılar nezdinde güveni tesis etmiş ve bunu yıllardır sürdürmeyi başarmış bir ekonomiyiz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin yatırımda güvenli liman olma niteliğini pekiştireceği bir dönem olacaktır."

Bakan Nebati konuşmasının sonunda milletvekillerine teşekkür ederek, "Beni saygı ve hoşgörü ile dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Eski milletvekilinizi dinlediniz" dedi.


Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız - Son Dakika


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