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Bakan Özer: 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk - Son Dakika

Bakan Özer: 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk

12.12.2021 20:30
Bakan Özer: 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Bakan Özer, 2022 Mali Yılı Bütçesi'ni, "Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim- öğretim hizmetlerini yürütebilmek için eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır" ifadeleriyle açıkladı.

Eğitime ayrılan bütçe ile 2022 yılında çalışmaların odağında 'eğitimde fırsat eşitliği' olacağını kaydeden Bakan Özer, "Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerini bir sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirerek sürekli kalitesini iyileştirmeye odaklanacağız. Bu kapsamda öncelik verdiğimiz alanları; okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek ve mesleki eğitimi güçlendirmek olarak belirledik" diye konuştu.'3 BİN YENİ ANAOKULU VE 40 BİN YENİ ANASINIFI YAPACAĞIZ'Birinci önceliklerinin okul öncesinde, okullaşma oranlarını yükseltmek olduğunu aktaran Bakan Özer, "Bu kapsamda, 2022 sonuna kadar 3 yaş grubunda  yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli planlamaları yaptık. Bu amaçla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapacağız" ifadesini kullandı.Bu kapsamda çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Özer, "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının 2'nci Dönemi'ne kadar, 5 bin yeni ana sınıfı açacağımızı söylemiştik. 2021 yılı henüz bitmeden 4 bin 3 yeni ana sınıfı açtık. Bu sınıflarda 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubundaki okullaşma oranı, 78'den 84'e çıktı" açıklamasında bulundu.Bakan Özer, 695 anaokulunun yapımıyla ilgili sürecin devam ettiğini söyleyerek, "77 yeni anaokulunu tamamlayıp, hizmete aldık. 61 anaokulunun da yapımı sürüyor, bunları da ikinci döneme yetiştireceğiz. Geriye kalan 557 yeni anaokulunun yapımına da kısa sürede başlayacağız. Bu kapsamda, anaokulları ve anasınıfları yatırımlarını, okul öncesinde erişimi artıracak şekilde tüm il ve ilçelere dağıttık.  Bu dönem, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında ağırlık vereceğimiz bir diğer konu; okullar arası imkan farklılıklarını azaltmaktır. Bu amaçla her kademede, her okul türünde aynı altyapıyı sağlamaya laboratuvar, kütüphane, spor alanları yapmaya çalışıyoruz" dedi.'KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK' İhtiyacı fazla olan okullara daha fazla ödenek gönderdiklerini aktaran Bakan Özer, "Bu yaklaşımımızı 2022'de de devam ettireceğiz. Okullarımızın altyapı, laboratuvar, kütüphane, spor alanları gibi tüm eksikliklerini 2022 sonunda gidermiş olacağız. 26 Ekim 2021'de başlattığımız 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'yle tüm okullarımızda mevcut kütüphaneleri yenilemeye ve kütüphanesi olmayan okullarımıza da yeni kütüphaneler kurmaya başladık. Gerekli tüm ödenekleri okullarımıza gönderdik" dedi.'SU TASARRUFUNA ÖZEL ÖNEM VERECEĞİZ'Bakanlığının projelerine ilişkin de bilgi veren Bakan Özer, "2022 yılında 'Temiz Enerji, Temiz Okul' projesi başlatacağız. Bu kapsamda, tüm okullarımızın tuvalet, kantin, yemekhane gibi mekanlarını iyileştireceğiz ve okullarımızda güneş enerjisi kullanımı ile yağmur suyu geri dönüşümüne öncelik vereceğiz. Diğer taraftan tüm okullarımızda sıfır atık kültürünü yaygınlaştıracağız. Su tasarrufuna özel önem vereceğiz" açıklamasında bulundu.'ÖĞRETMEN HAREKETLİLİK PROGRAMLARI BAŞLATIYORUZ'Bakan Özer, 'öğretmen hareketlilik programları' başlatacaklarını duyurarak, "Mesleğin uygulanması sırasında oluşan bilgi ya da sistemin ürettiği tecrübe ile öne çıkan okullarımızı, öğretmenlerimiz yerinde görsün diye kısa süreli öğretmen hareketlilik programları başlatıyoruz. Mesleki eğitimde ortaya koyduğumuz ve adına Mükemmeliyet Merkezi dediğimiz tecrübenin yerinde görülmesi için ilgili alan öğretmenlerimizi bu okullarda kısa süreli görevlendirerek buradaki tecrübeden faydalanmalarını sağlayacağız" dedi.YÜZ YÜZE EĞİTİME VERİLEN ARAKovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın oluşturduğu öğrenme kayıplarını telafi etmek için eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde birçok destek programını hayata geçirdiklerini açıklayan Bakan Özer, "Bu çerçevede birinci önceliğimiz uzun aradan sonra okullarımızda tüm sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edebilmek oldu. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı'yla süreci koordine ederek, vaka veya yakın temas durumunda sınıf temelli yüz yüze eğitime ara verme sistemi uyguladık" diye aktardı.Bakan Özer "Hayata geçirdiğimiz bu sistem, yaklaşık 3 aydır başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bu süreçte eğitim sistemimizdeki yaklaşık 850 bin derslikte, aynı günde yüz yüze eğitime ara verilme oranı yüzde 1'in bile çok çok altında kaldı" dedi.Bakan Özer, Kovid-19 salgınına karşı eğitimdeki aşılanma ilişkin, "Öğretmenlerimizin en az iki doz aşı oranları toplum ortalamasının hep üzerinde seyretti ve giderek de artmaya devam etti" bilgisini paylaştı.ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ VE VELİLERE DESTEKSalgın sürecinde Bakanlık olarak sadece öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilere  yönelik eğitimlere de ağırlık verdiklerini aktaran Bakan Özer şöyle konuştu:  "Bu kapsamda, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla yaklaşık 5 milyon velimize psikososyal destek programı uyguladık. Öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik desteklerimiz sürüyor. Bir eğitim sistemi öğretmenleri kadar güçlüdür. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği bağlamında öncelik verdiğimiz alanlardan en önemlisi öğretmenlerimize sağlayacağımız desteklerdir. Bu dönemde öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini, kişisel gelişimlerini ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini desteklemek için çok kapsamlı eğitim programları uygulayacağız. Burada özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize ve deneyimi 5 yılın altında olan öğretmenlerimize öncelik vereceğiz. Gerekli tüm planlamalarımızı tamamladık. Yüz yüze ve uzaktan eğitim platformlarının tüm imkanlarını kullanarak öğretmenlerimizin tüm eğitim taleplerini karşılayacağız. Uzaktan eğitimin bu kapsamda çok önemli fırsatlar sunduğunu görüyoruz. 15-21 Kasım'daki  bir haftalık ara tatilde düzenlediğimiz uzaktan eğitim seçeneklerine, öğretmenlerimizin yoğun ilgi gösterdiğine şahit olduk."'ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI'NI (ÖBA) KURDUK'Bakan Özer, Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduklarını duyurarak şöyle dedi:

"Bu dönemde, 679 bin 386 öğretmenimiz en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenlerimizin ise kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldıklarını gözlemledik.  Böylece bir haftalık ara tatilde sertifikalı toplam eğitim sayısı, 886 bin 233'e yükseldi. Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim. Bu tarihler arasında öğretmenlerimiz öğrenciler gibi okullara gitmeden uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini sağlayabileceklerdir."


Ziya Selçuk, Öğretmen, Bilişim, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Özer: 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk - Son Dakika


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