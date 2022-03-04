Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı

04.03.2022 15:16
Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı.

Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası ve 2022 Tatbikat Yılı özelinde Türkiye'nin 81 ilindeki tüm okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu kapsamda Ankara Yenimahalle'deki Haydar Aliyev Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı. Bakanlar tatbikatta öğrencilerle sınıflarda çök-kapan-tutun hareketi yaparak, sirenler eşliğinde okuldan çıktı. Sonrasında iki bakan ve katılımcılar Türkiye'nin 81 ilinde tüm okullarda yapılan deprem tatbikatlarını izledi. Programda bir öğrenci ve öğretmene tatbikatla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşması için söz verildi. Ardından okulun toplantı salonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında "2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokolü" imzalandı. Protokolü İçişleri Bakanlığı adına Bakan Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı adına Bakan Özer imzaladı. Protokolün imzalanmasının ardından her iki bakan da birer konuşma yaptı.

"2022 yılında tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız"

Afet, güvenli okul, afet ve acil durum eğitimlerinin uzman öğretmen ve başöğretmenlerin eğitimlerine dahil edileceğini söyleyen Bakan Özer, "AFAD ile ilgili süreçlerde MEB'in kapasitesini tam olarak verimli bir şekilde kullandığımız zaman tüm ailelere, tüm vatandaşlarımıza erişme imkanımız var. Bu kapsamda son 4 yıldan beri İçişleri Bakanlığımızla çok başarılı bir süreci yönetiyoruz. Yaklaşık 17 yıldan beri bu kapsamda 3.5 milyarlık bir bütçeyi kullanarak okullarımızın güçlendirmeleri yapıldı. Yıkılan okulların yerine yeni okullarımız yapıldı. Bu kapsamda 2 bin okul binası güçlendirildi ve 865'i son iki yıl içerisinde güçlendirildi. Yaklaşık 459 okul binamız yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı. Bunun 100 tanesi son iki yılda gerçekleşti. 2022 yılında tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız. Yıkılan okul binaları yerine de yeni okullarımızı ikame edeceğiz. Bugün itibarıyla afet, güvenli okul ve afet ve acil durum eğitimini uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerinin tamamına koyacağız" diye konuştu.

"Geçen sene 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti"

2021 yılında 1 milyon öğretmenin AFAD eğitiminden geçtiğini, afet eğitimi konusunda çok önemli adımlar atacaklarına inandığını belirten Bakan Soylu, "2019 ve 2020 yılı Afette Hazırlık Yılı'ydı. 2021 yılı Afet Eğitim Yılı'ydı, 56 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılı da Afet Tatbikat Yılı. Aslında bir süreç yönetiyoruz ve bu süreçleri elbette ki hep beraber devam ettireceğiz. Bunları hayatımıza bir karakter olarak kazandırmaya, bütün Türkiye'nin afet bölgesi

olduğunu düşünürsek afet bölgesinde yaşadığımızı unutmamaya, öğretmenimizin, öğrencilerimizin her birimizin burada kendimize ait sorumluluklarımızın olduğunu unutmamaya çalışacağız. Sorumluluklarımız var ve bütün bu konuda çok önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Geçen sene 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti. Bu mükemmel bir şey" ifadelerini kullandı.

Program, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi. İmza törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, kurum yetkilileri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ANKARA

Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı
Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı
Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı
Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı
Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Özer ve Bakan Soylu öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika


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