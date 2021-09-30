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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı

30.09.2021 12:54
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı, System.String[]

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı.

Pakdemirli, beraberinde Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ile Seyhan Baraj Gölü yanındaki Kayıkkahe Tesislerine geldi.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda son yıllarda iç suların daha iyi değerlendirilmesi amacıyla ciddi bir balıklandırma faaliyeti başlattıklarını söyledi. Bu yıl hedeflerinin en az 50 milyon balığı bırakmak olduğunu aktaran Pakdemirli, "Hem iç sularda hem denizde, 50 milyon balığı bu sene hem sportif avcılığı desteklemek hem de denizlerimizin, iç sularımızın zenginliğini arttırmak maksadıyla sulara bırakıyor olacağız. Bu zenginliği sağlamakla birlikte eko sisteme de bu işin çok ciddi bir faydası var. Marmara'da bu sene yaşadıklarımızı biliyorsunuz. O yüzden ne kadar çok canlı yaşarsa o kadar çok iyi, iç sularımızda ve denizlerimizde. Bu etkinliğimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardında Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler, Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı.

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı

Çukurova Üniversitesi, Seyhan Baraj Gölü, Bekir Pakdemirli, Adana, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı - Son Dakika
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