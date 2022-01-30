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Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı

30.01.2022 17:29
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'ne yaban ördeği bıraktı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'ne yaban ördeği bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Pakdemirli, ilk olarak yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamaları için Uludağ Milli Parkı içinde yer alan Çobankaya mevkisinde doğaya yem bıraktı. Daha sonra Türkiye'nin tek leylek köyü olan Eskikaraağaç Mahallesi'ne gelen Pakdemirli, burada Tahnit Sergi Salonu'nu gezip, Uluabat Gölü'ne de 50 yaban ördeği saldı.

'TÜRKİYE'DE 14 TANE RAMSAR ALANIMIZ VAR'

Sulak alanlara dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Sulak alanlar, geçmişteki değeri bilinmemekle beraber 'bataklık' dediğimiz sulak alanların bir çoğu kurutulma yöntemine gidilmiştir. Halbuki gerçekten doğayı besleyen ve biyolojik çeşitliliği besleyen önemli bir konumdadır. 1994 yılından itibaren Ramsar Sözleşmesi'ne Türkiye taraf olmuştur.  Ramsar alanı dediğimiz yerler hem sulak alanlar, hem de bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalardır. Bugün Türkiye'de 14 tane Ramsar alanımız var. Toplamda ise 94 tane koruma alanımız var. Bu toplam yaklaşık 1 milyon hektar alana tekabül etmektedir. Her zaman olduğu gibi ve daima yeşil alanlarımı tabiat alanlarımızı korumak için çalışıyoruz" dedi.


- Bursa
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı
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Bekir Pakdemirli, Uluabat Gölü, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı - Son Dakika
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