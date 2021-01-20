Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir (2) - Son Dakika

Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir (2)

Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir (2)
Son Güncelleme: 20.01.2021 15:15

TOOB BAŞKANI: TÜRKİYE, DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR KÖPRÜDÜRProgramda konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Asya kıtasının üretim merkezi haline geldiğini ve gücün batıdan doğuya kaydığını söyledi.

TOOB BAŞKANI: TÜRKİYE, DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR

Programda konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Asya kıtasının üretim merkezi haline geldiğini ve gücün batıdan doğuya kaydığını söyledi. Asya kıtasının dünya ekonomisinin geleceğini temsil ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İhtiyacımız olan şey daha fazla bağlantı, daha fazla ticaret ve daha fazla kişiler arası temas. Bu platformun iş dünyasıyla irtibata geçmiş olması hayırlı bir iş. Türkiye iki kıtayı birbirine bağlar; doğu ve batı arasında bir köprüdür. Türkiye yıllardır batı kurumlarına üyedir. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesidir; Avrupa Birliği için aday bir ülke. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmaları bulunmaktadır. Türkiye aynı zamanda 60 yılı aşkın bir süredir NATO üyesidir. Yani Türkiye'nin batılı kurumlarla iyi bağlantıları var. Aynı zamanda Türkiye Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar; doğu ile batı arasında bir köprüdür. Ülkemiz Asya ile ilişkilerini birçok boyutta daha da geliştirmek istiyor. Türkiye'nin en büyük ticaret açığı bölgeden geliyor. Bölge ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar ABD doları. 40 milyarlık ithalat yapıyoruz ve sadece 10 milyar ihracat yapıyoruz. Bu yüzden ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmamız gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Asya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir (2) - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Devler Ligi'nde forma giyemeyecek! Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama
17:00 Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı
16:42 Bomba iddia! Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçiyor
16:36 Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi
16:34 Bakan Işıkhan: Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak
16:28 Günler kaldı! Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi Ancelotti verdi
16:20 Operasyon sonrası Ermeniler hükümet konağı önünde toplandı! Paşinyan'ı suçlayan sloganlar atıyorlar
16:09 Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu
15:53 Bahçeli'den, Avrupa Birliği'nin ''Türkiye'' raporuna sert tepki: Sizinle doğmadık
15:54 Azerbaycan, Karabağ'da Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 17:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement