Bakan Selçuk: Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) mobil destek araçlarıyla ilgili, "Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanı başındayız" dedi.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, EBA Destek Noktalarının ülkenin tamamında öğrencilere hizmet verdiğine dikkat çekti. Selçuk, paylaşımında "EBA Mobil Destek Araçları ile 'Yanındayız' dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız. Bazı mesafeler, hedefler terimlerle ifade edilemiyor. Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanı başındayız" ifadelerini kullandı.