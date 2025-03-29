Bakan Şimşek\'ten CHP lideri Özel\'in iddiasına jet yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelttiği MASAK eleştirilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"BİR MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporlarının doğrudan savcılık makamına raporlandığını, raporlara savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin olamayacağını belirten Bakan Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

CHP LİDERİ ÖZEL NE DEDİ?

Bugün Maltepe'de düzenlenen mitingde İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporuna değinen CHP lideri Özel, "Üç günde tam 25 milyar doları hep birlikte kaybettik. Bu 25 milyar dolarlık maliyeti kendi üstüne almıyor, sizin üstünüze yıkıyor. Benzine, mazota zam yaparak başladı bile. Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek, MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur. Dünyadaki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'in bir demokrat, ülkeyi akılcı politikalarla yöneten bir iktisatçı değil, bir otokratın emrindeki silahşör, bir otokratın tetikçisi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı vardır ne de bundan sonra bu ülkeye katabileceği bir şey vardır" dedi.