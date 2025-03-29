Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama - Son Dakika
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Politika

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek\'ten CHP lideri Özel\'in iddiasına jet yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporunda kendisinin de dahli olduğuna yönelik iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, raporlara savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin olamayacağını kaydetti.

29.03.2025 16:39
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelttiği MASAK eleştirilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"BİR MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporlarının doğrudan savcılık makamına raporlandığını, raporlara savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin olamayacağını belirten Bakan Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

CHP LİDERİ ÖZEL NE DEDİ?

Bugün Maltepe'de düzenlenen mitingde İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporuna değinen CHP lideri Özel, "Üç günde tam 25 milyar doları hep birlikte kaybettik. Bu 25 milyar dolarlık maliyeti kendi üstüne almıyor, sizin üstünüze yıkıyor. Benzine, mazota zam yaparak başladı bile. Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek, MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur. Dünyadaki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'in bir demokrat, ülkeyi akılcı politikalarla yöneten bir iktisatçı değil, bir otokratın emrindeki silahşör, bir otokratın tetikçisi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı vardır ne de bundan sonra bu ülkeye katabileceği bir şey vardır" dedi.

Mehmet Şimşek, Özgür Özel, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • adem1487:
    Sen boş adamsın Özgür Özel... Her ağzını açman ayrı bir kaos 54 72 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BU ÖZGÜRUNDE SUYU ISINDI ") 42 59 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    sen değil misin enflasyon düştü yalanını atan sana güveni yok bu halkın sayı şimşek aynı zamanda emekli düşmanı . 58 23 Yanıtla
  • Volkan:
    yalnız tüik içinde verileri düzgün ve şeffaf diyorsunuz :D. 40 4 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Siyasetin kalitesi ayaklar altında 36 6 Yanıtla
  • M G:
    Senin ve senin gibiler yüzünden en tepeden en aşşağı siyasetçilerin hiçbirine kendi adıma hakkımı helal etmiyorum. 32 5 Yanıtla
  • Erdinç Yıldız:
    Zaten chp tarafı ne söylese fesli ler anlamıcek o yüzden halkı uyandıran geleceğini düşünen birgün sende adalet arama ampulün içinde hapsolma diye toplum gereken haklı duruşunu sergiliyor birinz çıkında erkek gibi yanlış yaptık kendi suclulalrilizi alamadık diye sagduylu vatandaşlara çamur atıp karalama kampanyaları aaaaa habr de kaçırmayın 14 12 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Benden size nasihat iki tarafada inanmayın iki tarafta kendi çıkarları ve menfaatları içinde konuşup yorum yapıyor iki tarafta yalancı kısacası bu 13 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hadi bunlarla kafayi yorna sayin bakanim.. 25 milyar dolar gitti.. hatta bir gun oncesi ile ne aciklamislardi 26 mi 29 milyar dolar mi ne.. siz bi dusunun hangi kalemler guncelleme yapacaksiniz.. ben biktim zamnalrdan vesselam 8 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    siyasetcı cocukları amerıkadan dıploma nasıl aldı acaba 2 2 Yanıtla
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