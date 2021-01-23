112 Acil Çağrı Merkezi sayısı 55\'e çıkarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında, Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e çıkarıldığını kaydetti.

"112 DEMEYE ÇOK AZ KALDI"

Süleyman Soylu'nun açıklamasının tamamı şöyle: "Acil çağrı numaralarının 'Tek Numara 112' çatısında toplanması kapsamında bu hafta Çankırı ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Türkiye geneli 112 Acil Çağrı Merkezi sayısı 55'e yükseldi. 81 ilde acil durumda sadece '112' demeye çok az kaldı."

PROJENİN AMACI

Proje, Türkiye'de birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara altında toplanması ve vatandaşların Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak "112" yi bilmeleri ve kullanmaları amacıyla başlatıldı. Proje ile acil durum ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışarak, en kısa sürede olay yerine ulaşmaları sağlanacak olup, asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükleri de azaltılacak.