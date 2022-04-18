Bakan Soylu, "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyerek CHP liderine 5 soru yöneltti - Son Dakika
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Bakan Soylu, "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyerek CHP liderine 5 soru yöneltti

18.04.2022 20:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara sığınmacılarla ilgili 4 soru yöneltmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'na 5 soru yöneltti. Soylu'nun sorularındaki konular arasında HDP vekili Musa Piroğlu, ABD'nin YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi, altılı masadaki mutabakat metninin bir büyükelçiye düzelttirildiği iddiası ve 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını alıp genel merkezden telefon açma iddiası yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelttiği ve bir haftadır yanıtlanmayan 4 sorudan oluşan paylaşımı afiş haline getirerek Genel Merkez binasına asmıştı.

CHP'nin "Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver" afişindeki 4 soru ise şu şekilde sıralanmıştı:

  • Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
  • Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
  • Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
  • Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 5 SORU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 5 soru yöneltti.

Soylu'nun 5 sorusu ise şu şekilde sıralandı:

  • Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmek YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
  • Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi?
  • Ortaklarının bundan haberi var mı?
  • 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu
Bakan Soylu, Ses ver Kılıçdaroğlu diyerek CHP liderine 5 soru yöneltti
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