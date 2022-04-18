Bakan Soylu, "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyerek CHP liderine 5 soru yöneltti - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelttiği ve bir haftadır yanıtlanmayan 4 sorudan oluşan paylaşımı afiş haline getirerek Genel Merkez binasına asmıştı.
CHP'nin "Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver" afişindeki 4 soru ise şu şekilde sıralanmıştı:
- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
- Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
- Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?
BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 5 SORU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 5 soru yöneltti.
Soylu'nun 5 sorusu ise şu şekilde sıralandı:
- Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmek YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
- Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi?
- Ortaklarının bundan haberi var mı?
- 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?