Bakan Soylu'dan polise yumruk atan vekili kınamayan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Samimiyetsizsiniz - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan polise yumruk atan vekili kınamayan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Samimiyetsizsiniz

16.06.2022 09:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de polise yumruk atan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "Doğru bulmuyorum" diyen ancak kınama gerçekleştirmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor" dedi.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde terörist başı Öcalan'a destek için toplanan bir grup, polis tarafından engellenmişti. Polisin tepkisiz kaldığı bir anda DBP Milletvekili Saliha Aydeniz ise yumruklu saldırıda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: DOĞRU BULMUYORUM

DBP'li vekilin polise yönelik saldırısı sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Doğru değil" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Aydeniz'in hareketini kınamamasına İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki geldi.

"SAMİMİYETSİZSİNİZ"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin."

Bakan Soylu'dan polise yumruk atan vekili kınamayan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki
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Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan polise yumruk atan vekili kınamayan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Samimiyetsizsiniz - Son Dakika


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