İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti

08.05.2022 14:46
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki evine gelen Bakan Soylu, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, kurum müdürleri ve şehit yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin babası Hakkı, annesi Emine Bahadır, kardeşleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Soylu, aileyle sohbet etti.

Şehidin öğretmen kardeşi Yasir Bahadır'ın okuduğu duanın ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti
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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın Yalova'daki ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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