Bakan Soylu, HDP'li vekillere dönerek böyle tepki gösterdi: Kürtler sizden nefret ediyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma yaptı. Konuşma sırasında HDP'li milletvekilleri pankart açarak Soylu'yu protesto etti. Mecliste tansiyon bir anda yükseldi.

"KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR"

Artan gerginlikle birlikte zaman zaman öfkelenen Süleyman Soylu, HDP sıralarına dönerek üç kez "Kürtler sizden nefret ediyor" şeklinde haykırdı. Bu sözlerin ardından vekillerden büyük tepki gösterilirken, Meclis Başkanı ise meclistekileri yerlerine oturması konusunda uyardı.

"BU ÜLKEDE KÜRT DÜŞMANLIĞI YOKTUR"

Konuşmasına önceki saatlerde yaşanan tartışmaya yönelik açıklamalarıyla başlayan Bakan Soylu şunları söyledi:

"Bir, bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. İki, bu aziz millette Kürt düşmanlığı yoktur. Üç, bu ülkede kimin paravanı olduğunu bildiğimiz ve kırk yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan PKK'ya karşı karşıtlık ve düşmanlık vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Aleviler de asli unsurudur. İstismarlarınızı bu gazi Meclis altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz."

"HDP'Lİ KAÇMAZ'IN EVİNDE YAKALADIK"

Meclis kürsüsündeki hararetli konuşma sırasında elindeki dövizi gösteren Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i pusu kuranı, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." ifadelerini kullandı.