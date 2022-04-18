Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi

18.04.2022 19:28
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile bir arayaü geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile bir arayaü geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Muhterem İnce ile Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ve heyetini ağırladı. Niyazbekov'un şeref defterini imzalamasının ardından ikili basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "Gerek güvenlik açısından, gerek özellikle Türkiye'nin nüfustan göçe kadar karşı karşıya kalmış olduğu bütün meselelerde uyguladığı yöntemler açısından ve teknolojik gelişmelerimiz açısından bu 3-4 gün içerisinde inşallah çok iyi bir çalışma ziyareti olacağını düşünüyoruz. Yine terörizm ve organize suçlar açısından da milli bir iş birliğimiz var ve devam ediyor. Bilgi ve istihbarat paylaşımı konusunda da yine iyi bir noktadayız. Yine en önemli meselelerden bir tanesi siber savaşlar ve siber gayrimeşru gelirlerle ortak mücadeleyi de inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Kardeşliğimizin bize müsaade ettiği her türlü adımı hep birlikte atacağız. Özellikle ilişkilerin anında karşılık bulabilmesi ve sonuca erebilmesi adına çok iyi bir diplomasi ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Kırgız Bakan Niyazbekov ise başkent Ankara'da ağırlanmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sizin de dediğiniz gibi İstanbul'da buluştuğumuzdan beri ilişkilerimiz daha da artmaktadır, daha da sıkılaşmaktadır. Bizim burada sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Onları da öğrenmek istiyoruz. Suç ile savaşmak bizim mesleğimiz. Özellikle siber saldırılar ile savaşmak bizim görevimizdir. Geçen senenin sonunda bizim Kırgızistan Cumhuriyeti'ne yardımda bulundunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Biz bağımsız olduğumuzdan beri 30 sene oldu. 30 seneden beri kardeşliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İki ülkede en önemlisi istikrar. Bu olursa diğer alanlar kendiliğinden gelişir ve biz de buna çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bakan Soylu'nun Kırgız mevkidaşına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nı (GAMER) tanıtmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi

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İsmail Çataklı, Süleyman Soylu, Muhterem İnce, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi - Son Dakika


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