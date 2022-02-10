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Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

10.02.2022 21:13
Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak'ı kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'taki makamında milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak'ı ağırladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi.


Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti
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Abdullah Çakmak, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti - Son Dakika


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