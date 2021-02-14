Son dakika haberi: Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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Son dakika haberi: Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı mesajları

Son dakika haberi: Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı mesajları

14.02.2021 15:19

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütü PKK ve destekçileriyle kararlı mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek, katliamlarının hesabını sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, "Alçak terör örgütü birlik ve beraberliğimizi bozamayacak." açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kahraman ordumuz Gara'da PKK terör örgütüne büyük darbe vurmuştur. Rabbim Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Eli kanlı teröristler ise masum vatandaşlarımızı katlederek alçak yüzünü yine göstermiştir. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Dualarımız, ülkemizin huzuru ve güvenliği için göğsünü siper eden tüm kahramanlarımız için." mesajını paylaştı.

Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehit olan Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediği mesajında, "Çirkin yüzünü bir kez daha gösteren bu hain terör örgütü hedefine asla ulaşamayacaktır. Kahrolsun PKK." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Süleyman Soylu, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı mesajları - Son Dakika


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