Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz - Son Dakika
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Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz

25.04.2022 23:55
Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütünün devlet kurduğu baki değildir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütünün devlet kurduğu baki değildir. Bizim 16 devletimiz vardı. Hala o devletlerin varlığıyla ayaktayız. Geldiler, yıktıklarını zannettiler. Bu millet yeniden inşa ve ihya etti. Bu millet büyük bir millettir. Ama terör örgütlerinin böyle bir imkanı olamaz. Hele bu coğrafyada nefes alamazlar" dedi.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki jandarma personeliyle Jandarma Genel Komutanlığı'nda iftar yaptı. Burada konuşan Soylu, Eren Abluka-5 operasyonları kapsamında bu sabah Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini vurgulayarak her geçen gün mühimmat ve donanım anlamında üst noktaya gelindiğini ifade etti. Türk askerinin, vatandaşı korumanın yanında yardıma ihtiyaç duyduğu bir çok konuda el uzattığını söyleyen Soylu, "Bir yandan teröriste şahin, diğer taraftan vatandaşın emrine hizmetkar oldunuz. Bunu Türk jandarması yapar. Çünkü biz bu toprakların çocuklarıyız. Kulağımıza beş vakit ezan okunarak büyüdük" dedi.

'TÜRK DEVLETİ TARİHİNİN EN GÜÇLÜ ZAMANINDADIR'Bakan Soylu, bir neslin terörle büyüdüğünü söyleyerek, "Bizim arzumuz bizden sonraki nesiller terörü görmesinler. Terör sadece bu topraklara ait bir öge değildir. Binlerce yıl bize müttefik olduklarını iddia edenler, terör örgütlerine yardım etti. Onlara havacılık dersleri verirken, onlara özel hastaneler kurmaya çalışırken biz kimin nerde olduğunu, hangi sudan içtiğini, hangi suyla yıkandığını biliyoruz. Bildiğimiz için de tedbirli ve temkinliyiz. Allah'a hamdolsun onlar galip gelemediler, biz galip geliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütünün devlet kurduğu baki değildir. Bizim 16 devletimiz vardı. Hala o devletlerin varlığıyla ayaktayız. Geldiler, yıktıklarını zannettiler. Bu millet yeniden inşa ve ihya etti. Bu millet büyük bir millettir. Ama terör örgütlerinin böyle bir imkanı olamaz. Hele bu coğrafyada nefes alamazlar. Bugüne kadar nefes almalarını borçlu oldukları maalesef bir kısmı bize müttefiklik yapanlardır" diye konuştu.Tük jandarmasının tarihin en güçlü zamanında olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Türk jandarması en kuvvetli zamanındadır. Eğitim, araç ve gereci, mühimmatı, profesyonelliğiyle, atak helikopterleriyle, silahlı insansız hava araçlarıyla, üst bölgelerimizle, teknolojik donanımımızla en üst noktasındayız. Nasıl Türk jandarması en güçlü noktasındaysa, Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir. Tarihinin en güçlü zamanındadır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan şehit ve gazi aileleriyle telefonda görüştü.


Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz
Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz
Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz
Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz
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Süleyman Soylu, Jandarma, Terör, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz - Son Dakika


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