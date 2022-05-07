Bakan Soylu - Ümit Özdağ tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu - Son Dakika
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Bakan Soylu - Ümit Özdağ tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu

07.05.2022 08:15

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı, Ümit Özdağ-Süleyman Soylu tartışmasıyla ilgili "Biri birine hakaret ettiyse savcılığa şikayet eder. Adliyenin yolu varken sokak kabadayısı gibi şov yapıyor" dedi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş ve nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışmaya dahil oldu.

"SOKAK KABADAYISI" BENZETMESİ

Çakıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır. Biri birine hakaret ettiyse Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet eder. Ne yazık ki milliyetçi damardan beslenen, partisine ihanet edip ayrı parti kuran, profesörüm diyen, adliyenin yolu varken bir sokak kabadayısı gibi arkasına birilerine alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yapmak kaydıyla kendisine de yine MHP ve Ülkü Ocakları'nda yetişip bir hanımefendinin peşine takılıp yuvasını terk eden geçmişte de kardeş kadar yakın olduğum İyi Partili milletvekili MHP'ye veryansın etmektedir" dedi.

"SOROS'UN BORAZANINI ÇALMAKTADIRLAR"

Açıklamasının devamında "Dünya şu an bir kaosun içindedir" diyen Çakıcı, "Akıllı bilim adamları, siyasetçiler ve milletvekilleri bu kaosta devletin yanında yer alması gerekirken gelecek seçimler için Soros'un, okyanus ötesinin ve Avrupa Birliği'nin borazanını çalmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

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Alaattin Çakıcı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu - Ümit Özdağ tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu - Son Dakika


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