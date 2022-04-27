Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da - Son Dakika
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Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da

27.04.2022 00:58
Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da

Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İl Değerlendirme toplantısına katıldı.

Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İl Değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Bakan Soylu ve Kurum Elazığ Havalimanında Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Zülfü Tolga Ağar tarafından karşılandı.

İlk olarak Elazığ Valiliğine geçen bakanlar şeref defterini imzaladıktan sonra İl Değerlendirme toplantısına katıldı. - ELAZIĞ

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İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da - Son Dakika


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