Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin\'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
18.02.2026 16:21  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin\'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Haber Videosu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinliklerine muhalefetten gelen tepkilere zehir zemberek yanıt verdi. Tekin, "Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Okumadan, anlamadan eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılması doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile yazı gönderildi.

"MUHALEFETİ ÖNE OKUMA YAZMA ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUM"

CHP başta olmak üzere muhalefetten ise tepkiler gecikmedi. Peş peşe gelen tepkilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yanıt geldi. Bakan Tekin, TV net canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum.

"OKUMADAN ANLAMADAN ELEŞTİRİYİ SİYASET ZANNEDİYORLAR"

Okumadan, anlamadan eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var. Bizim derdimiz çocuklarımızın milli şuurlarını geliştirecek, dayanışma ve birliktelik arzusunu perçinleyecek işler yapalım istiyoruz."

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Siyaset, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    bazıları okumuşta ne olmuş. okuduğunda baki kalmış. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:52:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.