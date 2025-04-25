Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Bakan Tekin\'den tartışma yaratacak \'\'Başörtüsü\'\' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ''Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?'' sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi. Böyle bir riskin olduğunu savunan Bakan Tekin, ''Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz.'' diyerek 2007'deki yaşanan süreci hatırlattı.

25.04.2025 16:50
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazeteci Adem Metan'a verdiği özel röportajda "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna yanıtıyla gündeme geldi.

2007 YILINDAKİ OLAYI HATIRLATTI

Bu ihtimalin endişe verici olduğunu belirten Bakan Tekin, şu ifadelere yer verdi: " Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Ben söylüyorum mesela, 2007 çok eski bir tarih değil. 2007 yılında eğitim ve öğretim hakkının Anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili AK Parti ile birlikte MHP anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaptılar.

"BUNUN ÖNÜNE NASIL GEÇECEKSİNİZ?"

Söz konusu bu değişikliği CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yani bu Millattan önce yaşanmış bir olay değil. 2007'de Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda CHP diyor ki 'Siz bugün üniversite öğrencilerine bu hakkı tanıyorsunuz ama ya yarın devlet memurları, öğretmenler, öğretim üyeleri başlarını örtmek isterse ne yapacaksınız? Bunun önüne nasıl geçeceksiniz?

"ÖYLE DEĞİLSE ÇIKSIN AÇIKLASINLAR"

Bunu söyleyince beni eleştiriyorlar. Çıksın desinler o zaman '2007 yılında öyle düşünüyorduk ama şimdi öyle düşünmüyoruz' diye. Bunu açıklasınlar. Ben yazılı belge üzerinden konuşuyorum. Yani bir öğretim üyesinin, bir öğretmenin başını örtmesi konusunda 2007'deki gibi düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Dolayısıyla böyle bir risk var mıdır? Evet, böyle bir risk var tabi ki."

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Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • 220198:
    yuzde yuz hakli,suan sadece hakimiyet kurduklari yer sadece belediyeler orda bile neler yapildigini gorduk Allah muhafaza iktidar olurlarsa eskiye doneriz yani irana doneriz onlarda acmak yasak bizde kapanmak yasak 75 92 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    OYLARI BU YÖNTEMLE GERİ ALMAYA ÇALIŞIYOR 76 16 Yanıtla
  • M. Yudal:
    Elalem uzayda yaşamanın koşullarını araştırıyor biz hala baş örtüsünü tartışıyoz vay halimize vay.. 66 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    gene türban siyaseti çıktı. ne zaman oylari düşme eğilimine girse aynı senaryo. hani başörtüsü sorununu sonsuza dek çözdük diyordunuz ? 59 13 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    sırf bu yüzden cumhura oy veriyorum CHP nın ne yapacağı belli olmaz 17 38 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    ALLAH o zihniyeti bu ülkeye iktidar yapmasın..Gençlere güveniyorlar ama gençlik dinsiz değil eminim o cevabı verirler 25 21 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Elin oglu ilim bilimportører teknik bizler basørtu 38 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Hukumetin gundemi degistirme oyunu 25 8 Yanıtla
  • zeki kandiş:
    yinemi başörtüsü diyenlere....bu chp ve zihniyeti tam 75 yil hiç bişey uretmeden başörtüsü ve tesettür uzerinden dindarlara ve islama saldırdı..hatta son 15 yilinda 28 subat sürecinde adeta davas açtı bin yil surecek dediler ..şimdiki bu kazanımlar es kaza chp iktidar olursa tamamı nı yasaklarlar adamlar zaten intikam almak için firsat kolluyor..bbu millet bu zihniyeti asla iktidar yapmayacaktır 4 14 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    başka bir şey uydur 13 3 Yanıtla
  • Selami Karadag:
    bazilari için önemli olmayan şeyler bizim için bu dünyada ki her şey den daha önemli dir onlar bunun farkın da olmadığı için anlamazlar bize tayin erdogana oy vermiyoruz biz kendimize oy veriyoruz 3 0 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Neden meclise kanun teklifi getiriyorsunuz? Elimizden tutan mı var. 3 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bırakın din istismarcılığını. Milletin karnı tok bu sahte din simsarcılığına. Adam gibi işinizi yapın. Millet sizden boş gevezelik değil, hizmet bekliyor. 0 0 Yanıtla
  • Osman Karaduman:
    Bu adamı dikkate alan bir erdogan var onun dışında hikaye gunu gelince erdogan pas pas gibi basar gecer tarihin karanlıkların gül güle secim dedikçe başörtüyü sarilanlardan bıktık sabah programlarında tüm ensestlere bir bakın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var - Son Dakika
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