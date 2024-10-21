Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. Hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir"

21.10.2024 12:58
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayan Tunç, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir" ifadesini kullandı.

"MÜCADELE TÜM UNSUR VE UZANTILARIYLA SÜRECEK"

FETÖ mensuplarının her birinin Türk adaleti önünde mutlaka hesap vereceğini belirten Tunç şunları kaydetti; "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir.

"ÖRGÜTÜN HER BİR ÜYESİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."

Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak
Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak

Yılmaz Tunç, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Erkut Köse:
    Ya adam eceliyle ölmüş yıllardır getirtemedin adam türk adaletine hesap vermeden gebermiş daha ne hesap verecekler diyorsun ki sanki hepsini yakalayıp getirdin de 36 15 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Başımız sağolsun 7 32 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt:
    Ak parti çok üzüldü hoca efendiye düne kadar öyleydi ya 18 11 Yanıtla
  • McA !:
    Senin teröristin iyi benim teröristim kötü oynuyorsunuz? Fetoş tamam teror örgütü de Hizbullah ve Hamas değil mi? 14 6 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Sudem başını skim 14 6 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    oncelikle olen kim olursa olsun allah rahmet eylesin demek gerekir.bu ekepe hukumeti ve ekepeli cum.bas.basi sag olsun.ne istedinde vermedik demisti.fetullah gulen cemaati eger darbeye yapmissi darbeye karismissa en az onun kadar ekepe hukumeti de o kadar sucludur.bugun bir grup fetullah gulenin oldugune seviniyorsa yarin baska bir grupta rte nin oldugune sevinecek bu isler maalesef karsilikli.kotuler icin yasasin cehennem. 10 8 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Baroyu pkk ya teslim ediyorsunuz ve hala konuşuyorsunuz 12 2 Yanıtla
  • bulent toraman:
    şakamısınız lan siz .... 8 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    AKP yas tutacakmı 8 2 Yanıtla
  • Ertan Canpolat:
    Mazlumlara zulmetmekten başka ne yaptınız. Hayat bir şekilde bitiyor bunda hiç şüphe yok ama yaptığınız zulümlerle anılacaksınız.. 8 0 Yanıtla
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