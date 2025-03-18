Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan tarihi mesaj verirken görüntülere yansıyan mikrofonla ilgili tartışmalara ilişkin konuşan Bakan Tunç ses getirecek bir açıklamada bulundu.

"GÖRÜNTÜ İSTİHBARATIN ELİNDE"

Öcalan'ın mesajı okuduğu sırada video da çekildiğini ilk kez kamuoyuyla paylaşan Bakan Tunç "Görüntüler istihbarat ekiplerinin elinde" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'A UMUT HAKKI UYGULANACAK MI?

Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruya da yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Umut Hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 30 yıldır. Yine müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 24 yıldır. Bu yıllar dolduğunda kişi cezaevinde iyi halliyse tahliye olur. Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet varsa daha farklı bir durum söz konusudur. Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası söz konusu.

"MUHATAP DEVLET DEĞİL, MUHATAP ÖRGÜT"

Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıvermesinin olmadığına dair ceza infaz kanununda özel bir hüküm yer alıyor. Burada tabi şu anda bizim konuşacağımız konu, terörün kendini feshetmesi, silahları bırakması. Bizim şu anda tüm odaklandığımız konu bu. Bu çağrıda herhangi bir şart, herhangi bir koşullu salıverme veya bir umut hakkı talebi söz konusu değil. Burada terör örgütü elebaşının örgüte yönelik bir çağrısı var. Burada muhatap Devlet değil, muhatap örgüt. Dolayısıyla örgüt bunu nasıl değerlendirecek bunu hep beraber göreceğiz. Değerlendirilse terör bitmiş olur. Değerlendirilmezse de terörle mücadele devam eder" dedi.