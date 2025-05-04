Bakan Tunç: Özel\'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi

Kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den çıkışta bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan dolayı sabıkası olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunan ve müebbet hapis cezası alan saldırganın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı. Evlat katilinin tahliye edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

"ESKİ MEVZUATA GÖRE TAHLİYE EDİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren S.T'nin tahliye edilmesi hakkında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

"BUGÜN AYNI SUÇU İŞLESE 36 YIL CEZAEVİNDE KALACAKTI"

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.