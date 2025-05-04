Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahsın 2020'de şartlı tahliye edilmesine ilişkin, "Saldırgan eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir. Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

04.05.2025 16:02  Güncelleme: 16:50
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Kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den çıkışta bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan dolayı sabıkası olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunan ve müebbet hapis cezası alan saldırganın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı. Evlat katilinin tahliye edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi

"ESKİ MEVZUATA GÖRE TAHLİYE EDİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren S.T'nin tahliye edilmesi hakkında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

"BUGÜN AYNI SUÇU İŞLESE 36 YIL CEZAEVİNDE KALACAKTI"

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Özel\'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hkmt Hkmt:
    İyi yapmış ellerine sağlık. 4 73 Yanıtla
  • 6480Mahide:
    sayın bakan bu tehlikeli şahısları neden tahliye edersin anlamam 43 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    eski mevzuatti da siz cikarttiniz. 29 6 Yanıtla
  • Hakan as :
    Kişiye göre adalet desene 26 3 Yanıtla
  • k K:
    Muhalefetteki partilerin liderlerine düşmanlığınız devam etmesi normaldir. Özel a saldıran kişiyi tebrik edersiniz herhalde yakında hastaneye ya da hapishaneye gidip patron. 23 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    eski mevzuat ? o mevzuatı değiştiren ekepe değilmi 25 yıldır kim yönetiyor ülkeyi Bangladeş mi 23 2 Yanıtla
  • Kuzey-2187:
    Bu ne Allah aşkına, kişi 2 evledını katledicek 2 sini yaralayacak vicdan yoksunu ve diğer suçları saymıyorum bile 16 yıl ve toplum içinde, heyy maşallah hey maşallah,diyecek söz burda bitti. 20 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Yeni infaz yasasından da bahsetsen diyorum.. İnfaz yasasının toplumda actığı yaraları yenisi ile mı saracaksın .. 17 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Sana saldırsaydı o mevzuat ne olurdu.sözde adalet bakanı 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    sayın bakanım eski mevzuatı yeni mevzuati bırakın ceza.evine giren islah oluyormu olmuyormu ona bakın,,ceza evine atmak kolay orada ıslah edebiliyormusn .içeri giren daha çok zivanadan çıkıp kontrolsüz oluyor..suç oranları neden patlıyor ceza evi ıslah etmiyor çünkü adam zaten içeriyi gördüm artık korkum yok diyo yine suç isliyo 10 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Yap boz tahtası mı bu, iki çocuk öldürüyorsun snora çıkıyorsun, birileri çıkıp eski mevzuat diyor, peki varandaş olarak soruyorum hangi hükümet zamanında çıktı bu şahıs dışarı. Çocukların canına kıyan biri yetişkinlere acır mı 6 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    bunlara kalsa hep eski anayasaya yıkıyorlar suçu sütte leke olur amma ak parti de asla leke olmaz sütten çıkmış ak kaşık her biri 4 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    ALTI ÜSTÜ Bİ OSMANLI TOKADI YEDİ NE VAR BUNDA 0 1 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Bu hükumet zamanında giriyor 2004 te hapse. Bu hükumet zamanda serbest kalıyor 2020. Sonrada suçu eski mevzuatlara atıyor adalet bakanı. Nedense ak partili olanlara kimse saldırmayı bırak yanına gelip konusturmuyorlar. Muhalefet olunca herşey serbest . Bu mu adalet. İki çocuğunu öldür sonrada şartlı tahliye daha kimler var dışarıda Bu ve bunun gibi ... yaşıyoruz ama tesadüfen. 1 0 Yanıtla
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