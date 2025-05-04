Bakan Tunç: Sayın Özel'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Sayın Özel'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

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CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği AKM'den çıkışı sırasında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. İnfial yaratan olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırganın gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

04.05.2025 13:18
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Çoklu organ yetmezliğinden dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKM çıkışında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

CHP lideri Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur"

Bakan Tunç: Sayın Özel\'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Sırrı Süreyya Önder, Yılmaz Tunç, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, AKM, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç: Sayın Özel'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Doğrucu Davud:
    bırak ya sokagi karıştıran adam layigini bulsun bakan olarak siz karişmayin lütfen enerji bakanı yumruk yiyince oh olsun CHP lilere mi aciyacagiz 0 2 Yanıtla
  • megan goldberg:
    This conversation is electric, but the unspoken desires hanging in the air are even more thrilling. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
  • emir2003:
    Soruşturma açılıp ta düzelen birşey oldu mu? 1 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    eserinizle gurur duyun 0 0 Yanıtla
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