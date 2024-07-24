Bakan Tunç\'tan Bahçeli\'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt

Politika

Erdoğan başıboş köpek düzenlemesi için tarih verdi: Kimse bize merhamet dersi vermesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenlemişti. Başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili olarak da konuşan Bahçeli "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklerin öldürülmesine karşıyız. MHP gerekeni yapacaktır. Köpekleri taşlamaya devam etmesinler, onlar çünkü cenabı Allah'ın bir yaratığıdır" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAHÇELİ'YE YANIT

AK Parti'nin bugünkü grup toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt verdi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Tunç "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur.

"BUNU ÇARPITMAYA GEREK YOK"

Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar" dedi.