Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt

Geniş Video İzle

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklerin öldürülmesine karşıyız. MHP gerekeni yapacaktır" sözlerine yanıt verdi. Bakan Tunç "Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur. Hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu, çarpıtmaya gerek yok" dedi.

24.07.2024 13:57  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenlemişti. Başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili olarak da konuşan Bahçeli "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklerin öldürülmesine karşıyız. MHP gerekeni yapacaktır. Köpekleri taşlamaya devam etmesinler, onlar çünkü cenabı Allah'ın bir yaratığıdır" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAHÇELİ'YE YANIT

AK Parti'nin bugünkü grup toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt verdi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Tunç "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur.

"BUNU ÇARPITMAYA GEREK YOK"

Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar" dedi.

Bakan Tunç\'tan Bahçeli\'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt

Devlet Bahçeli, Yılmaz Tunç, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin 'Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz' sözlerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat ÇAMUR: kim takar bahçeliyi konuştuklarının hiç bir anlamı yok. 7 3 Yanıtla
  • FERHAT ESERSİZ: Bu işte işbirliği içerisinde olunması gerekli herşey konuşulmalı tartışılmalı profesörlerde dahil olmalı 2 0 Yanıtla

14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:56:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement