Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

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DEM Parti yetkililerinin İmralı'da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ne zaman görüşeceği merak edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Tunç'un, "Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor" dediği öğrenildi.

28.11.2024 20:51  Güncelleme: 21:11
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DEM Parti yetkilileriyle PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan arasında İmralı'da yapılacak görüşmenin, Ankara'da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

BAKAN TUNÇ: İMRALI GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ TARİH NETLEŞMEDİ

tv100 canlı yayınında konuşan Sinan Burhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuyla ilgili açıklamasını aktardı. Burhan, Tunç'un, "Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor. 'Şu gün' diyemeyiz." dediğini belirtti.

Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 22 Ekim'deki yaptığı çağrıyı yineledi ve "Dem Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'nin eş genel başkanları teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına bugün AK Parti grup toplantısında destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı; "Sayın Bahçeli ile her meselede uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz. Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir."

Bakan Tunç\'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

Abdullah Öcalan, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ramazan Hangül:
    bütün umutları imrali canisine bagladiysak vay halimize vay güzel ülkeme sen yardım eyle ALLAH im 22 11 Yanıtla
  • eser demir:
    2 Çözüm süreci çok yakında sinemalarda 2 Tarikat vakası çok yakında sinemalarda Büyük İsrail projesi adım adım çok yakında sinemalarda 21 1 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Utanmalari olsa istifa ederlerdi 18 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    reyiz izin verecek ondan sonra tabi,, 7 0 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu:
    Nasıl bir ülke burası çook ilginç şeyler yaşanıyor yazıklar olsun 4 0 Yanıtla
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