Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB ve ABB'ye yönelik olarak başlatılan konser soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bizim üzerimize uygulanan bir tacizdir, yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir. Vız gelir tırıs gider" sözlerine Bakan Tunç "Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz" yanıtını verdi.

15.11.2024 11:54
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle kanser ve diğer bazı harcamalara ilişkin başlattığı soruşturmaya tepki göstermişti.

İMAMOĞLU: EMİR VE TALİMATLA YAPILDIĞI NETTİR

İmamoğlu "Bu operasyon bir teftiş denetleme keşke olsa ama bu operasyon hem medya üzerinden hem siyasi kurum ve kuruluşları üzerinden ne yazık ki hepimizin kendimizi emanet ettiğimiz yargı üzerinden yapılıyor. Bunun adı net olarak söyleyeyim bu literatüre geçmiştir. Bundan sonra da inşallah bir daha ülkenin gündemine gelmeyecek şekilde ne yazık ki o anlayışın iktidara gelene kadar da devam edeceği belli; Bu düpedüz yargı tacizidir. Bizim üzerimize uygulanan bir tacizdir, yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir. Vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ: BİR SUÇLULUK TELAŞINA GEREK YOK

İBB ve ABB'ye başlatılan konser incelemelerine ilişkin bugün değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz

"YARGI KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR"

Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirme şuursuzluktur. Eğer bu şekilde cümleler sarf ederseniz "Acaba gizlediğiniz bir şey mi var" der kamuoyu. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir"

Bakan Tunç\'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu\'na yanıt

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sinan K:
    yargı kimseden talimat almaz ne güzel bir cümle ama işte buna kimse inanmıyor sayın bakan 46 22 Yanıtla
  • Harun Gençtürk:
    Korkun yoksa yanlışın yoksa neden bu kadar telaşlandınız hem genel başkanınız hemde belediye başkanları sürekli bunu konuşuyor işinizi düzgün ve dürüst yaptıysanız susun yargı işini yapsın ateş olmayan yerden duman çıkmaz yarın halkı sokağa çağırmayın da 13 10 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    korkin yoksa yargi gelsin temiz cikarsin varsada cezasini cekersin devletin butun belediyelere heryil yapmasi lazim personel eksikliği varsa derhal giderilsin sayistay tarafindan heryil denetlensinler mufettis maasida hazene tarfindan belesiye odeneklerinden kesilsin. 15 4 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    bakan olarak Suriyeli Iraklı mültecilere harcanan fakir fukaranın hakkını Suriyeli Iraklı mültecileri yedirenlere el atsan bide 12 4 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Sen car car boş konuşacağına İstanbulluya verdiğin vaatleri yerine getir. Boş insan. 7 7 Yanıtla
  • Fahrettin Aygün:
    yargimi talimatmi 5 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu yargı 17 25 aralık için çalışmadı 2 0 Yanıtla
  • Mustafa null:
    CHP zihniyeti, Atamızın vefatından sonra ya heykel, ya resim, yada müzik dinletisi ha birde yurtdışı gezileri ve pkk otobüsünden nutuk başka bildikleri yok, valla Atamızın kemikleri sızlıyo, önümüzdeki metro 9 yıldır bitmedi hadi 3 senesi AKP nin 6 senedir bitmedi 2025 haziran diyorlar açılışı inşallah 2028 hazirana kalmaz 0 0 Yanıtla
  • Halil Algun:
    kendi belediyelerinizede yapsanizya aynı şekilde akape belediye baskanlarinada konusabilsenizya nerdeee sadece showw 0 0 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Talimat almıyormuş komik olma yılmo nede olsa bir tane akpli belediye ye ne kayyum atadınız ne soruşturma açtınız 0 0 Yanıtla
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