Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" sözlerine "Top iktidarda ne demek, biz top oynamıyoruz" yanıtını verdi.

30.04.2025 13:17
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleriyle devam ederken Tülay Hatimoğulları'ndan dün dikkat çeken bir açıklama geldi.

HATİMOĞULLARI: TOP ARTIK İKTİDARIN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, silah bırakma sürecine yönelik değerlendirmesinde, "Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: BURADA CİDDİ BİR MESELE VAR

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Hatimoğulları'nın açıklamalarını da değerlendirdi. Süreçte bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirten Tunç, "Top iktidarda ne demek? Biz burada top oynamıyoruz. Burada ciddi bir mesele var. Bunun tasfiyesiyle ilgili çabalar söz konusu. Bu çabalara destek vermek lazım. Bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YAPICI BİR TUTUMU VARDI"

İmralı heyetinin görüşmelerinin ardından Sırrı Süreyya Önder rahatsızlandı. Onun yapıcı bir tutumu vardı, gerçekten bu sürece büyük katkısı oluyordu. İnşallah iyileşir ve sağlığına kavuşur. Bu sürecin devam etmesi lazım. Topun iktidarda olması vesaire söz konusu değil. Burada bir müzakere, bir pazarlık söz konusu değil. Burada geçen hafta DEM Parti'nin Adalet Bakanlığına yaptığı ziyarette biz bir müzakere yapmadık" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç\'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt

Yılmaz Tunç, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan Caf:
    Hiç birşey almadan bir şey vereceklerini mi sanıyordun sayın bakan,maalesef ellerine kozu verdiniz. 42 15 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    top sende,bir deyim olarak kullanılır.mecazi bir anlam taşıyor,topla oynamak ile alakalı değildir.şair burada artık bir şeylerin yapılması hususunda sıra sizde, demek istiyor. 42 8 Yanıtla
  • sus ceo:
    AKP nin durumu o kadar kötü ki, katil Apo'dan medet umar hale geldi. Yüce Türk milleti bu saçmalığa son verecek. 26 14 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    AKP oy kaybettiklerini görünce PKK ile anlaşmayı durduracak. Hatta sonrasında da PKK yı bombalayıp AKP li seçmenin gazı alacak. MHP'yi suçlayacaklar süreç için de. Daha sonra da AKP li insanlar CHP yi teröristlik ile suçlayacaklar. Aynı terane. Akp yapınca devlet için CHP yapınca teröristler. 24 8 Yanıtla
  • sus ceo:
    Teröristlerle hangi pazarlığı yaparsanız yapın, o katil Apo'yu cezaevinden çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. 20 5 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ey AKP -MHP, PKK uzantısı DEM parti ile hangi pazarlığı yaptınız da TOP SİZDE. Bu halka gerçekleri anlatın. Top içersinde hangi pazarlık maddeleri var. Açıklama bekliyoruz. 20 3 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Bunları meclise sokmak şehit analarına babalarına hakarettir 16 5 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    yüce türk milleti gerekeni yapacak deniliyo ama deniliyoooo her seçimde noluyo yine aynısı olacakkk aha görünn… 11 1 Yanıtla
  • Anazarbus :
    yani diyor ki " haci barış demek sadece lafta olmaz devlet artık adım atmalı, siz barış değil teslimiyet istiyorsunuz. pkk kendini fes etti artık önderlik örgütle direkt konuşup silah teslimi noktasında araya girmeli. ama siz daha video yayınlamaktan bile korkuyorsunuz." fem kir 5 3 Yanıtla
  • osman şahin:
    ALLAH AŞKINA TOP ARTIK İKTİDARDA CÜMLESİNİ BAKAN ANLAMAMIŞ SİZİN TOP OYNAMADIĞINIZI BİLİYORUZ NE YAPACAKSINIZ BARIŞ SÜRECİ HAKINDA BUNU DEMEK İSTİYOR 4 1 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Bakanım sizde girmeyin o topa MHP lideri nir açıklama yaptı başka zaman olsa denir aklı yerinde değil yada onu bağlar derler bu iş olmaz size top doğru dediniz top la mop la olmaz bu işler 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt - Son Dakika
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