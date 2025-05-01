Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul\'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin kendisine yönelten soruya, "İlgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol projesinin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. O Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirildi ve inşaatına da devam ediyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"DOĞRU ZAMANDA KANAL İSTANBUL'U KESİNLİKLE YAPACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, "Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Bunu ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz. Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız"

BAKAN KURUM "GÜNDEMİMİZDE YOK" DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum ise konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

HAZIRLIK SÜRECİ

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı- Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.