Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul'u yapacağız. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" dedi. Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok" demişti.

01.05.2025 12:00  Güncelleme: 12:48
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin kendisine yönelten soruya, "İlgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol projesinin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. O Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirildi ve inşaatına da devam ediyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"DOĞRU ZAMANDA KANAL İSTANBUL'U KESİNLİKLE YAPACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, "Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Bunu ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz. Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız"

BAKAN KURUM "GÜNDEMİMİZDE YOK" DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum ise konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

HAZIRLIK SÜRECİ

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı- Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul\'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Güncel, Finans, Gündem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • 205622:
    mecbursunuz Araplara yer sattınız mecbursunuz yapmaya 295 32 Yanıtla
    Ali Arslan:
    Yahu arkadaş kanal İstanbul ABD projesi ,çok yıllar önce adamlar çizmiş yayınlamış,durum bu iken makarnacilar nasıl gerçekleri görmezden gelir ,bu iktidarın abd güdümünde olduğunu a, zfkaya sahip kişiler idrak eder 2 0
    Yunus Durak:
    Rahmetli Bülent Ecevit' in projesiydi. Ancak Ecevit getirisini götürüsünü hesapladı ve vazgeçmişti 0 1
  • Sk 06:
    işiniz gücünüz o katara teslim etmek bi gidin artık akİT ler hainler 250 22 Yanıtla
  • osman şahin:
    ÖNCE DEPREM TEDBİRLERİ ALINSIN İNSANLARIN HAYATI RANT UĞRUNA HİÇE SAYILIYOR 251 7 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Kendini çıkarlarınız için yapacaksınız 216 7 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    bizim derdimiz ,sorunumuz önceliğimiz kanal İstanbul değil. bizim asıl sorunumuz işsizlik hayat pahalılığı, vergiler, bakın devlet dairelerinde calışan işcilere mesai lere gelmeyin deyip tasarruf adı altında haklarını vermiyonuz. işci de memurda tasarruf istiyonuz ama kendinizde lüks sefa içinde yasıyonuz. kanal İstanbul muş. kime faydası olcak mılletemı. siz ilk önce adaletsizlikleri düzeltin. verdiğiniz üç kuruş zammı 5 kuruş vergi olarakgeri alıyonuz. bunlara kafa yorun. yoksa o koltukları ruyanızda dahi göremezsiniz bu son sansınız 179 5 Yanıtla
    Deniz Gürbüz:
    Bu yorumaçu bile beğenmeyen mallar var okadarli Akp savunuyor lar okumadan işaret yapıyorlar 1 0
  • Ponçik Pamuk:
    yapamayacaksınız 159 16 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Hadi yapında görün ....... 159 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    İstanbul'u yenilediniz, deprem tedbirleri alındı, asgari ücret refah seviyesine çıktı, emekliler ihya edildi, faiz sıfıra indi, enflasyon yok, dış borç bitti de Kanal İstanbul kaldı para harcayacak. kanalı bir tarafimiza açtınız zaten. 158 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şimdi şunların yaptığını binde birini CHP yapsa ne olurdu. Ak makarnalar sahne sizin 139 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    O kanal İstanbul u yapmak demek bu milleti yok saymak demektir!!Siz bu yok saymanın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz...Belkide kaçacak yer bile bulamayacaksınız... 121 2 Yanıtla
  • 205622:
    yapın üstüne ge geçiş garantili köprü köprü altına da katar emirinin emekli dar gelirli anasına yalı yaparsınız yerleri aldı adamlar size güvenerek sözünüzü tütün çünkü zarrap ne diyodu rüşveti peşin vereceksin 89 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Bu proje, il sınırları içindeki su kaynaklarının bir kısmını ortadan kaldırıp geriye kalanını risk altına sokacak; yeraltı sularını kirletecek; önemli su altyapılarını devre dışı bırakacak; su havzalarındaki mevcut yapılaşma baskısını daha da büyütecek; ve yeni barajların kurulmasını mecbur kılacak. Tüm bunların kaçınılmaz sonucu olarak İstanbul iklim değişikliği karşısında daha da kırılgan hale gelecek. 82 0 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Milletle inatlaşma bakalım nereye kadar sürecek bu.. ama bu millet sizi gerçek adalet hukuk önünde inim inim inleticeek 82 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    guvenlik derdi var anlatamiyoruz bu parataparlara.. dis guclerin seni ittigi midye enez hatti bosuna miydi.. niye midye enez hatti doye bir sey var tarihte... savunamoyorsun kardesim Trakyayi da ikiye bolunce İstanbulu.. nereye konuslanacak ordu o hat aslinda İstanbulu almak demek.. katarli miyiz Turk mu , abd li kapitalist miyiz rus muyiz anlamadik gitti bu iktidar doneminde..adam nereden gececek belese gectigi neredeyse bogazlari birakip.. gucun yetiyorsa Montroyu degistir. mintro ile zaten gecise engel olmazsin.. 2. mahmut' un bizlere hediyesi bogozlarin uluslararasi sorun olusu.. lozanda bi tik iyilesti sukur.. montro de bi tik daha ama hala tam egemen degiliz.. bu da gercek. 68 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın Başakşehir’de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1.5 ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıktı 63 0 Yanıtla
  • Mustafa Uyanik:
    Yaparsınız milletin arazisine bedavaya yakın şekilde çökersiniz sonrada devlet garantisiyle ihaleye çıkarırsınız sonrada biz yapduk diye övünürsünüz milyar dolarlar gider devletin kasasından para çıkmadan ne yapadildinizki 25 yıldır anca yol yaptık hastane yaptık havaalanı yaptık devlet garantisiyle ödediğiniz paraları neden açıklamıyorsunuz şeçime kadar kadar kanal İstanbul'u bitirin yoksa yarıda kalır o projeniz 62 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    araplar para vermiş sıkıştırıyorlar acele diye 53 0 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Mevzu arap ingiliz mevzusu değil.. yerli milli HAİN lik mevzusu.. 51 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    yaptırmayacağız katar İstanbul olmayacak 48 1 Yanıtla
  • mesut:
    Bunlarda Zerre Utanma Duygusu Yok 49 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    DEDELERİ BOĞAZI ÜCRETSİZ GEÇİŞ YAPIP PEŞKEŞ ÇEKMİŞLER... SARHOŞ KAFAYLA KANAL İSTANBUL BELEŞ GEÇİŞ LERİNE SON VERMEK İÇİN ARTIK ARKANIZI TOPLAMAKTAN YORULDU..... ULU ÖNDER REİS'İ CUMHUR ERDOĞAN 1 36 Yanıtla
    Ponçik Pamuk:
    ULU ÖNDER OLAN ATATÜRK TÜR ... BAŞKOMTAN DA ÖYLE ..Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir. örümcek beyin değil 3 0
    Özkan Özdemir:
    tüh senin şerefine 0 0
  • Murat ÇAMUR:
    uyanıklar şimdide oradan yolunu bulacaklar yiyin ağalar yiyin. 36 0 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Boğazdan geçmesi yasak olan askeri gemiler kanal dan geçecekmi hani bır tek Karadenize gıremeyen malum ülke gemisi girecekmi. 32 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    kesinlikle yapamayaksın 30 1 Yanıtla
  • n5685244:
    istanbul da baya çürük bina varken bu acele ne acaba. asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin 25 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Çok Mantıklı, önçe Kanal İstanbul yapılaçak, sonra Kanal İstanbul'dan bol bol Tonlarça gelen Paralarla depreme dayanıklı Evler yapılaçak İnşallah. 2 23 Yanıtla
    Özkan Özdemir:
    beyin tam olarak sana lazım 3 0
  • Murat Sarıal:
    mecliste medava 24 etli yemek yiyorsunuz. bizimde yimemizi sagladıktan sonra yapın 22 1 Yanıtla
  • k K:
    AKP Genel Başkanı emrindeki iki bakanın İkisi de getç aykırı konuşuyor. Birinin söylediği öbürünü söyledigiylr gerçeği aykırı olduğunu kanıtlıyor. Buyurun ülke böyle mi yönetilir? 20 0 Yanıtla
  • 6490203:
    zamanı geldiğinde siz orada olmayacaksınız ve yapamayacaksınız saygılar sayın bakanımın 18 0 Yanıtla
  • Alp Eren Özer:
    Bizim vergilerle toplanan sermayenin mantikli bir aciklama yapilmadan birileri istiyor diye halka sorulmadan bu miktarda paranin harcanmasi kimsiniz bakan dahi olsaniz gecicisiniz ve bu suc 12 0 Yanıtla
  • 367236:
    Tabii mecburiyetiniz var çünkü Verilmiş sözler var Satılmış arsalar var rant var Her şey var yazıklar olsun ülkenin içinden geçtiniz 10 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Zaten ülke elinizde herşeyi yapıyorsunuz kim size ne diye bilir diyenleri içeri alıyorsunuz ama az kaldı 6 0 Yanıtla
  • HATİCE Aktaş:
    Kıyamete kadar orada duracak bir yapı için referandum düzenlenmeli bu çocuklarımızı hatta onunda çocuklarını etkileyecek bir karar bu kanal istanbul amerikanın isteğidir yapılmamalı milletle inatlaşıyorlar resmen en cahil AKP'li bile yapılmasın diyor bunlar rant ile zengin oluyor millet aç 5 0 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Bir baba düşünün ailesi aç çocukları aç ama o altına son model bir araba alıyor ... İşin garibi ailesine bunun ne kadar gerekli oöduğunu anlatıyor ve daha garibi aikesi buna inanıyor. 3 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Ömrünüz yeterse yapın. Sizlerin yaptığı ne kadar yanlış varsa düzeltilir. Yeter ki yakamızdan düşün 1 0 Yanıtla
  • Adem Erdoğan:
    Zarrabi dinleyip araplardan parayi pesin alan murat kurum degil ; uraloglu imiş. Toki konutlari bu dirrnci kirmak içinmis ibb sari öküzü vermesin oralari yiksin istanbul'un suyunu tuketmeyin petrolden konuttan degerli. 1 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Bir daha seçim kazanırsanız neden olmasın!ama muhtemelen o seçimi kazanamadınız kazansanız dahi bütçeniz asla yetişmez. 1 0 Yanıtla
  • Selim PARMAKSIZ:
    hemen yapın bir an önce yapın tek derdimiz bu zaten 0 0 Yanıtla
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