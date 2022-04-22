Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3) - Son Dakika
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Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3)

22.04.2022 21:50
Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3)

'12 AYLIK İHRACAT RAKAMIMIZ 235 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakınız ekonomik gidişatın en önemli göstergesi olan sanayi üretim endeksi şubat döneminde yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

'12 AYLIK İHRACAT RAKAMIMIZ 235 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakınız ekonomik gidişatın en önemli göstergesi olan sanayi üretim endeksi şubat döneminde yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi. Yine aynı dönemde işsizlik oranları geçen aya göre 178 bin kişi azalarak yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat rakamımız 235 milyar doların üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi sanayideki büyüme devam ediyor. Bu durum Türkiye ekonomisi için çok önemli. Çünkü ancak sanayi büyürse Türkiye kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayabilir."

MÜSİAD'ın düzenlemiş olduğu iftar programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili TOGG için geri sayım başladı. Gemlik'te yükselen fabrikayla birlikte elektrikli araçlarda öncü ülkelerden olma yolunda ilerliyoruz. Elektrikli araçların en öncelikli altyapısı olan şarj istasyonlarına yönelik çağrımıza çıktık. Başvurular devam ediyor. İlk etapta 300 milyon liralık destekle ülkemizin dört bir tarafında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasını sağlayacağız. Bu noktada hedeflerimiz büyük. Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak. Bunu yapacak altyapıya, insan kaynağına ve tecrübeye sahibiz. Dünyada sıfırdan kurulup kısa sürede 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketlere startup deniyor. Biz buna bir isim koyduk 'Turcorn'. Özellikle teknoloji tabanlı işlerde 'Turcorn'larımızın sayısı giderek artıyor. Bu start-up'lar niye önemli biliyor musunuz? Çünkü gelecek burada. Oyun sektöründe, yazılımda, yapay zekada. Otonom araçlarda, dronlarda, Metaversede. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile bu alanlarda ve diğer birçok alanda zamanın ruhuna uygun esnek ve dinamik politikalar uyguluyoruz. Peki biz bunları yaparken sözüm ona bu ülkeyi yönetme iddiası olan muhalefet ne yapıyor biliyor musunuz? Politika önerilerini açın bir dinleyin! " dedi.'NİYE ÜLKEMİZİN ÇİFTÇİLERİNİ BİRBİRİNDEN AYIRIYORSUNUZ'Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz Doğu'daki, Güneydoğu'daki belediyeleri CHP'ye verirse güneş enerjisinden elektrik elde edip, çiftçiye bedava vereceklermiş. Niye yeni belediyeleri kazanmayı bekliyorsunuz? Halep oradaysa, arşın burada! İzmir, Aydın, Adana, Mersin Belediyeleri sizde değil mi? Bu şehirler tarım şehri değil mi? Niye ülkemizin çiftçilerini birbirinden ayırıyorsun? İzmir'deki Aydın'daki çiftçi değil mi? Eğer gerçekten sözünüzde ciddiyseniz hadi yapın. Ama uygulamaya geçmeden önce Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralini ziyaret edin. Bu işler nasıl yapılıyormuş bir görün. Tabi bu da yetmez. Bir de Konya'daki güneş enerjisi santraline güneş paneli sağlayan Ankara'daki panel Fabrikasını görün. Görün ki ufkunuz genişlesin."'İHRACAT RAKAMIMIZ 235 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI'

İhracat rakamlarını da açıklayan Bakan Varank, "Attığımız adımlar neticesinde güçlenen sanayi altyapımız yaşanan her türlü dış şoka rağmen kısa sürede kendini güncelleyerek yoluna devam ediyor. Bakınız ekonomik gidişatın en önemli göstergesi olan sanayi üretim endeksi şubat döneminde yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi. Yine aynı dönemde işsizlik oranları geçen aya göre 178 bin kişi azalarak yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat rakamımız 235 milyar doların üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi sanayideki büyüme devam ediyor. Bu durum Türkiye ekonomisi için çok önemli. Çünkü ancak sanayi büyürse Türkiye kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayabilir. Bu yüzden bizler sizlerin yolunu açabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin Karamanlı hemşerilerimizin Karaman Teknokent için bir talepleri olmuştu. Bu noktada gerekli talimatı arkadaşlara verdim. Yine OSB'ler konusunda da sizlere yardımcı olmak için her türlü desteği vereceğiz. Daha başka talepleriniz için de kapımız her daim sizlere açık." dedi.

Salih BÜYÜKSAMANCI -Muammer ŞEN/KARAMAN-DHA


Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3)
Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3)
Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3)
Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3)
Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3)
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Mustafa Varank, Tragger, Türkiye, İhracat, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (3) - Son Dakika
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