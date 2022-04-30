Bakan Varank: Genç girişimcilere 450 bin, KOBİ'lere 1 Milyon 200 bin TL destek - Son Dakika

BATMAN'da 9 projenin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'nın (BİGG) üst limitini 200 binden 450 bin liraya çıkardıklarını, TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile verilen desteği ise iki kat arttırarak 1 Milyon 200 bin TL'ye yükselttiklerini söyledi.

Batman'a 9 projenin açılışına katılmak üzere gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Hulisi Şahin'i ziyaret etti. Bazı fabrikaları da ziyaret eden Varank ve beraberindekiler Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından hayata geçirilen projelerin açılışı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılacak 9 projenin imza törenine Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, Ramazan bayramı arifesinde girişimci gençler ve KOBİ'lere yönelik destek limitlerini artırdıklarını duyurdu. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'nın (BİGG) üst limitini 200 binden 450 bin TL'ye çıkardıklarını söyleyen Bakan Varank, TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile verilen desteği de iki kat arttırarak 1 milyon 200 bin TL yaptıklarını ifade etti.

'BATMAN GENÇ VE DİNAMİK BİR NÜFUSA SAHİP'Destek limitlerinin artırılmasına yönelik sevindirici haber veren Bakan Varank, "Gençlerimize vereceğimiz bir bayram müjdesini Batman'dan tüm Türkiye 'ye duyurmak istiyorum. Gençlerimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmeleri için TÜBİTAK aracılığıyla Bireysel Genç Girişimci programını yürütüyoruz. Bugüne kadar programdan faydalanan genç girişimcilere 200 bin liraya kadar destek sağlıyorduk. Şimdi, TÜBİTAK BİGG kapsamında genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarıyoruz. Böylece gençlerimiz girişimlerini çok daha kolay ve etkin şekilde hayata geçirebilecekler. Bu bayram müjdesinin tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu program onlar için adeta biçilmiş kaftan" dedi.KOBİ'LERİN DESTEĞİ DE ARTIRILDIKOBİ'lere yönelik yeni desteği de açıklayan Bakan Mustafa Varank, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında bir müjdemiz daha var. Diyelim ki bir şirketiniz var ve AR-GE yapmak istiyorsunuz. İşte bu noktada devreye TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı giriyor. Bu programda KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin TL'ye kadar verdiğimiz desteği de iki kat arttırarak 1 milyon 200 bin TL'ye çıkarıyoruz. Bu müjdemiz de tüm KOBİ'lerimize hayırlı olsun. Burada söylemek istediğim şu siz bir adım atın, biz gerisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlikte, tüm bölgelerimizle, tüm şehirlerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız.TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen programların destek üst limitleri artırıldı. BİGG ve KOBİ Ar-Ge Başlangıç programının dışında Proje Pazarları Destekleme Programı ulusal etkinlik desteği üst limiti 30 bin TL'den 70 bin TL'ye ve uluslararası etkinlik desteği üst limiti de 40 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarıldı. Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı'nda TÜBİTAK tarafından karşılanacak tutarın üst sınırı 750 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi"