Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenine "hanım kızımız" diye Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Küçültücü bir dil kulandı, tek sebebi başörtülü olması - Son Dakika
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Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenine "hanım kızımız" diye Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Küçültücü bir dil kulandı, tek sebebi başörtülü olması

17.07.2022 21:53

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde çevirmen olarak yer alan Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab için "hanım kızımız" ifadesini kullanması sonrasında CHP liderine "Rezilsin" tepkisi vermişti. Kılıçdaroğlu'nun "hanım kız" ifadesinin Anadolu'da kullanılan nezaket yüklü bir kelime olduğunu belirtmesinin ardından Varank, bunun küçültücü bir dil olduğunu söyleyerek "Bunun tek sebebi de onun soyadı ve başörtüsüdür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasınını yanındaki çevirmeni olan Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abushanab'ı da hedef alarak, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor" demişti.

Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenine 'hanım kızımız' diye Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Küçültücü bir dil kulandı, tek sebebi başörtülü olması

BAKAN VARANK VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA "HANIM KIZ" TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "hanım kızımız" ifadesine çok sinirlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ise söz konusu ifadenin Anadolu'da yaygın şekilde kullanıldığını ve nezaket yüklü olduğunu ifade ederek "Kibirlerinden hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuş görünüyorlar" dedi.

Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenine 'hanım kızımız' diye Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Küçültücü bir dil kulandı, tek sebebi başörtülü olması

BAKAN VARANK, TEPKİSİNİN SEBEBİNİ ANLATTI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Bakan Varank, Haberturk'te bir canlı yayına katılarak neden CHP liderine tepki gösterdiğine açıklık getirdi. Yayına telefonla bağlanan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Ben şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın çalışan herhangi bir mensubu ya da ya da emekli mensubundan çok daha fazla sayıda zirveye, ikili toplantıya katılmış hem de organize etmiş biri olarak konuşuyorum. Dışişleri'nde bütün liderlerin baş başa görüşmeleri olur. İsterlerse yanına birini alırlar, isterlerse heyetler halinde görüşürler. İki lider aynı dili konuşuyorsa yanlarında tercüman olmadan da baş başa görüşürler. Bunlar uluslararası ilişkilerde her zaman görebileceğimiz uygulamalardır.

Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenine 'hanım kızımız' diye Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Küçültücü bir dil kulandı, tek sebebi başörtülü olması

"CUMHURBAŞKANI ONLARCA FARKLI TERCÜMAN KULLANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız da binlerce kez bu şekilde görüşmeler yapmıştır, onlarca farklı tercüman kullanmıştır. Buradaki sıkıntı başka hiçbir tercüman gündeme getirilmezken, burada ben de beraber tanıştığım için tanıdığım, iki dile de hakimiyeti çok fazla olan bir tercümanın küçümsenmesi var.

"TEK SEBEİ MERVE KAVAKÇI'NIN KIZI OLMASI VE BAŞÖRTÜLÜ OLMASI"

İkinci husus, burada siyasi bir meselenin hesabının bir tercümandan sorulması var. Neden başka bir tercüman gündeme gelmiyor? Bunun tek sebebi Merve Kavakçı'nın kızı olması ve başörtülü olması. Başka bir sebep yok. Dünyada da bir tercümandan hesap sormaya çalışan başka bir lider herhalde olmamıştır.

"BURADAKİ SIKINTI BİR KADININ HEDEF SEÇİLMESİDİR"

Uluslararası toplantılar liderler hazırlıklı giderler. Buradaki sıkıntı bir kadının hedef seçilmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik konularda ne kadar başarılı olduğunu gölgeleyecek şekilde bir takım safsataların dile getirilmesidir. 'Hanım kız' ifadesi çok yakışıksız bir ifadedir. Çünkü burada mesleğini yapan bir kadın, küçültücü bir dille tahkir edilmeye çalışılmıştır. Bunun tek sebebi de onun soyadı ve başörtüsüdür. Onun için ben tepkimi gösterdim. Çünkü benim mesai arkadaşımdı."

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Son Dakika Politika Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenine 'hanım kızımız' diye Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Küçültücü bir dil kulandı, tek sebebi başörtülü olması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenine "hanım kızımız" diye Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Küçültücü bir dil kulandı, tek sebebi başörtülü olması - Son Dakika
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