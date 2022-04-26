Bakan Varank: "Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız"

26.04.2022 21:56
Bakan Varank: "Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençlik İftarı" programında yaptığı konuşmada, "Teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençlik İftarı" programında yaptığı konuşmada, "Teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Biz size yardımcı olmak için varız ve inşallah sizlerin sayesinde bu ülkeyi özlediğimiz, hayalini kurduğumuz en büyük 10 ekonomiden bir tanesi haline sizlerle birlikte getireceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği "Gençlik İftarı" programına katılarak gençlerle iftar yaptı. İftara Bakan Varank'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile çok sayıda Esenlerli genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlar açıldı. Yemekten sonra yapılan protokol konuşmalarının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, düzenlenen programın anısına Bakan Varank'a hediye takdiminde bulundu.

" Türkiye'yi, gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız"

Esenler Gençlik İftarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birileri gençlerimizi sadece sokak röportajlarıyla gündemde tutmaya çalışabilir. Ama biz geleceğin dünyasını şekillendirecek olan sizlerle bilimi, teknoloji, ekolojiyi, sanatı, sporu konuşmayı tercih ediyoruz. Gençlerimizi anlamsız harflerle kalıplara sokmaya çalışanlara karşı biz gençlerimize Teknofest Kuşağı diyoruz. Onlarca farklı kategorideki yarışmalarda ter döken gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan gurur duyuyorum. Yarışmalardaki performanslarıyla göğsümüzü kabartan gençleri de yakından takip ediyorum. Projelerini hayata geçirmek üzere faydalanabilecekleri sayısız desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendilerine sunuyoruz. Zaten milli teknoloji hamlesi derken de bunu kastediyoruz. Teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilkokuldan lise sonuna, doktora sonrasına kadar gençlerimize dönük programlar uyguluyoruz. Biz size yardımcı olmak için varız ve inşallah sizlerin sayesinde bu ülkeyi özlediğimiz, hayalini kurduğumuz en büyük 10 ekonomiden bir tanesi haline sizlerle birlikte getireceğiz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden ve herkesin Kadir Gecesi'ni kutlayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bir taraftan biz, bir taraftan hükümetimiz, bir taraftan belediyemiz kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek konusunda büyük emek ortaya koyuyoruz. Yeter ki siz gençler bir şeye inanıp bir şey yapmak isteyin. Siz hazırsanız biz de hazırız" dedi. - İSTANBUL

Bakan Varank: Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız
Bakan Varank: Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız
Bakan Varank: Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız
Bakan Varank: Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız

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Mustafa Varank, Türkiye, gençlik, Esenler, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Varank: 'Türkiye'yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız' - Son Dakika


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