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Bakan Yanık: 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik - Son Dakika

Bakan Yanık: 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik

19.12.2021 12:42
Bakan Yanık: 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39...

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, kooperatiflerin bütün dünyada istihdamı artıran ve ekonomileri büyüten büyük bir etkisi olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde etkili bir istihdam mekanizması olan kooperatifler Türkiye'de de giderek yaygınlaşıyor. Kadınlar, kooperatif faaliyetleriyle, kendi işini kurmak için önemli fırsatlar yakalıyor. Biz de bakanlık olarak kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADIN KOOPERATİFLERİ ÇALIŞMA GRUPLARI' OLUŞTURDUK'Bakan Yanık, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında 'Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi' hedefine yer verildiğini hatırlatarak, "Bakanlık olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği sağlayarak 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü yürürlüğe koyduk. 81 İlimizde 'Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları' oluşturarak yıllık faaliyet planları hazırlayıp uyguluyoruz. Faaliyet planlarında; atölye çalışmaları ve seminerlere yer verdik, kooperatif ziyaretleri ile bilgi, deneyim paylaşımını ve görüş alışverişlerini sağladık" dedi.Ayrıca Üçlü Protokolde yer alan hedefler ve Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları kapsamında bölgesel buluşmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Yanık, bu buluşmalarla kadın kooperatifleri arasında iletişimi geliştirmeyi, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalıklarını arttırmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Yanık, gerçekleştirdikleri 10 bölgesel buluşma ile 3 binden fazla kişiye ulaştıklarını işaret ederek, "Ayrıca kadınlara kooperatifçilik konusunda yol gösterecek, rehber niteliğinde broşürler hazırlayarak 81 ilimize dağıttık. Bugüne kadar 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen faaliyetlerle toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik. Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacak" dedi.


Derya Yanık, Kooperatif, İstihdam, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık: 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik - Son Dakika


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