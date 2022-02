Bakan Yanık, Aksaray'daki kadın aktivite merkezinin açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının, AK Parti hükümetleri olarak her zaman öncelik verdikleri, üzerinde hassasiyetle durdukları meselelerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, Aksaray Belediyesi tarafından kente kazandırılan Hasas Kadın Aktivite Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir toplumun gelişmesinin önündeki en önemli engellerin başında, toplumu oluşturan bireylerin üretkenliğinin elinden alınmasının geldiğini belirtti.

Tüm fertleriyle çalışan ve üreten toplumların refahı ve huzuru daha kolay elde ettiğini vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:

"Bu noktada özellikle kadınlarımıza çok önemli bir rol düşüyor. Kadınların güçlenmesiyle aileler güçleniyor. Güçlü aileler güçlü toplumu oluşturuyor. Kadınların hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanması, AK Parti hükümetleri olarak bizim her zaman öncelik verdiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz meselelerden birisidir. Aynı şekilde çocuklarımızda bizim geleceğimizin anahtarı olarak her zaman öncelikli gruplarımız arasında yer alıyor. Kadınları hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır aralıksız çalışıyoruz."

Yanık, AK Parti hükümetlerinin kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve genç fark etmeksizin üretilen sosyal refahtan eşit pay alması için uğraştıklarını dile getirdi.

Akla gelecek bütün başlıklarda bunun alt yapısını oluşturabilmek için çabaladıklarını aktaran Yanık, "Çocuklara yönelik hizmetlerimizde çocuğun yararını temin etmek istiyoruz. Güvenli bir geleceğin yolu, bugün çocuklara sağladığımız sağlıklı ve huzurlu bir ortamdan geçiyor. Her çocuğumuzu doğduğu andan itibaren eğitimden, kendi ayakları üzerinde durduğu ana kadar korumak, kollamak, gözetmek ve desteklemek bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

Yanık, geleceğin Türkiye'sini inşa ederken bilim ve teknoloji üretmek vizyonuyla hareket ettiklerini bildirdi.

Bunun için çok çalışmak, üretmek ve bilimde çağı yakalamak hatta geçmek zorunda olduklarını belirten Yanık, AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır aralıksız bunun için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Kadınları desteklemek üzere çalışıyoruz"

Kadınların artık karar alma mekanizmalarından akademiye, siyasetten spora her alanda çok daha görünür hale geldiklerini müşahede ettiklerini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Şüphesiz fırsat verildiğinde ve önlerine engel çıkarılmadığında çok daha büyük çalışmalara ve başarılara imza atacaklar. Bakanlık olarak, hayatlarının her aşamasında kadınları desteklemek üzere çalışıyoruz. Sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımızı bu bakışla şekillendiriyoruz. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarına uygun modeller geliştiriyoruz. Sosyal yardım modellerimizi oluştururken istihdama ve üretime yönlendirmeyi ise ana hedef olarak önümüze koyduk. Yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen, çalışan ve üreten kadınların ülkemizi dünyaya taşıyacağına, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan kadınlara örnek olacağına inanıyoruz. Türkiye kadın çalışmaları ve hizmetleriyle dünyanın birçok ülkesine model oluşturacak müktesebata, tarihsel birikime sahip bir ülkedir."

Yanık, Bakanlık olarak, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla kadın girişimciliği alanında farklı faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kadın Kooperatifleri Çalışma Gruplarını 81 il müdürlüğü koordinasyonunda oluşturduklarını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Çalışma grupları ile 825 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek yaklaşık 40 bin insanımıza ulaştık. 378 kadın kooperatifini ziyaret ettik. Bugün itibariyle 524 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. Bu, önemli bir sayı. Her geçen gün kurdurduğumuz, kurulmasına öncülük ettiğimiz, destek verdiğimiz kooperatif sayısı artıyor. Aksaray'da da 16 kooperatifimiz var. Bu sayının daha da artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy kurdele keserek kadın aktivite merkezinin açılışını yaptı.