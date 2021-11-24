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Bakan Yanık: "Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" - Son Dakika

Bakan Yanık: "Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz"

24.11.2021 11:21
Bakan Yanık: "Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici mekanizmaları daha etkin hale getirmek için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirterek, "Güvenlikten adalete, sosyal hizmetlerden sağlığa kadar tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutlarıyla sürecin içinde yer alması hayati önem taşıyor. Bu alanda yasal altyapıyı güçlendirirken uyguladığımız eylem planları, eğitim programları ve seminerlerle kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü ve disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Bakan Yanık, günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddetin kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye hassasiyetle eğilmek gerektiğinin altını çizen Yanık, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede üzerimize düşen görevi yapmakta kararlıyız"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bir mutabakat ve uygulama birliği sağlamak için gereken öncelikli politikaları belirledikleri üç ulusal eylem planını başarıyla uyguladıklarını belirten Bakan Yanık, "Şimdi de yeni eylem planımızda mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımızı da 1 Temmuz'da Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kamuoyu ile paylaştık. Eylem planımızı kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medya mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Toplam 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdığımız eylem planımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelede üzerimize düşen görevi yapmak konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, 23 Haziran tarihinde 81 İl Müdürlüğüne "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu iç genelge gönderdiklerini kaydederek, "Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Yönetmelikle şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini arttıracağız"

Şiddet uygulayan ve yüksek can güvenliği riski olan şiddet mağdurlarının birlikte takip edildiği elektronik kelepçe uygulamasını 81 ilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Bakan Yanık, "Elektronik kelepçe kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmeliği 4 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe koyduk. Yönetmelikle şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini arttıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

"2 milyondan fazla kişiye eğitim ve seminer verdik"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için 2007 yılından itibaren eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, "1 milyon 354 bin er ve erbaşa, 338 bin kolluk, 159 bin sağlık ve 106 bin din görevlimiz ile 75 bin diğer kamu görevlileri olmak üzere 2 milyondan fazla kişiye eğitim ve seminerler verdik" dedi.

"ŞÖNİM'lerde 1 milyondan dazla kişiye hizmet verdik"

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini alarak çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, "ŞÖNİM'lerimiz 81 ilimizde hizmet veriyor. ŞÖNİM'lerde kuruldukları günden bugüne kadar yaklaşık 831 bin kadın, 68 bin erkek ve yaklaşık 107 bin çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

"Şiddet mağduru kadınlar için yeni bir hizmet modelini hayata geçirdik"

2021 yılı ekim ayı itibarıyla 112'si Bakanlığa bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Derya Yanık, 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlar için de yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini belirtti. Yanık, "Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk" dedi.

Bakanlığa bağlı 374 Sosyal Hizmet Merkezi'nde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları oluşturduklarından bahseden Bakan Yanık, bu sayede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici hizmetlerin SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile daha etkin ve ulaşılabilir hale geldiğini vurguladı.

"Şiddetle mücadele veri paylaşımının sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurum ve kuruşlar arası işbirliğini artırmanın en temel yollarından birinin veri entegrasyon çalışmaları olduğundan bahseden Bakan Yanık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile veri paylaşımının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Şiddet mağdurlarına destek hizmetlerinin daha hızlı yapılmaya başlandığını belirten Yanık, "ŞÖNİM'lerimizin kullandığı Aile Bilgi Sistemimize mahkemeler tarafından alınan tedbir kararları ile kolluk birimlerinde doldurulan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formları' anında ulaşmaktadır. Anlık veri akışıyla hizmet sürecini ivedilikle başlatıp, mağdurlarımıza yönelik destek ve yönlendirme hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin verebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Risk analiz ve yönetim modülünü 81 ilde yaygınlaştırdık"

Kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlerin niteliğini arttıracak risk analiz ve yönetim modülünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara başladıklarının altını çizen Bakan Yanık, "18 ilde pilot uygulamasını başlattığımız modülü 81 ilde yaygınlaştırdık. Risk analiz ölçeği ile tespit edilen risk düzeyine göre vakaya özel risk yönetimi planı geliştirerek, şiddet mağduruna yönelik sosyal hizmetlerimizi 'doğru tespit', 'nitelikli hizmet', 'etkin müdahale' zinciriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Derya Yanık, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık: 'Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de, yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" - Son Dakika
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