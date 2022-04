Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da düzenlenen 23 Nisan Tekno Çocuk Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Tekno-çocuk bayramımızla istiyoruz ki; geleceğin mucitleri, bilim adamları olarak bugünden, bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun. 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın. Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun" dedi.

Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çukurova Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi'nde düzenlenen '23 Nisan Tekno Çocuk Festivali'ne katıldı. Burada çocuklarla bir araya gelen Bakan Yanık'a, Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyanın ilk 'çocuk bayramı' olduğunu hatırlatarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu sene teknolojinin en eğlenceli ve en heyecan dolu haliyle kutluyoruz. Tekno-çocuk şenliğimizde; bugün robotik atölyelerimizden, yapay zekaya, oyuncak TIR'ımızdan, sportif aktivitelere, şarkılara, konserlere kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Tekno-çocuk bayramımızla istiyoruz ki; geleceğin mucitleri, bilim adamları olarak bugünden, bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun. 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın. Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun" dedi.

'ÇOCUKLAR DA BİZİM ÜMİDİMİZ'Yarının umudunun çocuklar olduğunu belirten Bakan Yanık, "23 Nisan, Gazi Meclisimizin açıldığı gün. Meclisimizin açılması, ülkemizin en zor döneminde, bağımsızlığımız için atılan en önemli adımlardan biriydi. Türk milletinin esareti kabul etmediğinin, azminin, kararlılığının ve en önemlisi; ümidinin sembolüydü. Çocuklar da bizim ümidimiz. Yarınlarımızın, geleceğimizin adı. O yüzden Gazi Mustafa Kemal, bugünü çocuklara armağan etti. Meclisimiz vatanımızın umudu, sizler de Meclisimize umut oldunuz. Sadece yurdumuza değil; bütün dünyaya barış ve esenliği sizler getireceksiniz. Ukrayna 'dan gelen bir grup kardeşimiz de aramızda. Onlar da etkinliklerimize katılacak" diye konuştu.'YÜKSELEN BİR TEKNOLOJİ ÇAĞINDA YAŞIYORUZ'Çocukların hayallerinin peşinden koşması gerektiğini aktaran Yanık, "Sizler de hayallerinizin peşinden giderek mutlu olacağınız, tüm insanlara fayda sağlayacak işler yaparak, sizden sonraki çocukların örnek aldıkları kahramanlar olacaksınız. Gerçek bir süper kahramanlık ancak böyle olur. İçinde bulunduğumuz zamanın ruhu; bilim, bilişim ve teknoloji tarafından şekillendiriliyor. 2000'li yıllardan sonra gitgide yükselen bir teknoloji çağının içinde yaşıyoruz. Bu nedenle, bakanlık olarak çocuk ve gençlerimizin bilim ve teknolojiyle bilinçli biçimde tanışmalarını, bu alanda üretken olmalarını, yeni fikirlerini, benzersiz projelerini hayata geçirecek, bir bakış ile yetişmelerini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.'BAŞKALARININ İCATLARINI BEKLEMEDİLER'Kodlama ile yazılımın önemine değinen Yanık, "Günlük hayatımızda, kodlama ve yazılımın dahil olduğu onlarca ürün kullanıyoruz. Cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, arabalar, televizyonlar. Kısacası; tüm akıllı sistemler ve elektronik aletler. Elimizdeki cihazları ya da kullandığımız programları incelemezsek, sistemlerini anlamazsak sadece tüketici oluruz. ve hayatımız boyunca birilerinin bizler için yaşamı kolaylaştırmasını bekleriz. Oysa ki; Vecihi Hürkuş Nuri Demirağ , Nuri Killigil, Selçuk Bayraktar ; başkalarının icat bulmasını, üretmesini beklemediler, kendileri çalıştılar ve ürettiler. Bu kişiler, hepimiz için birer 'deniz feneri' oldular. Sizler de bu süreçte, kendinize sürekli şu soruyu soracaksınız; nasıl yapılmış. Bunu merak ederek, araştıracaksınız. Yapabileceğinize inanarak, bilginin peşine düşeceksiniz" dedi.'SİZLERE GÜVENİMİZ TAMDIR'Adana'nın birçok sektörde öncü şehir olduğunu belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Belki bilmiyorsunuz ama Adana; doğduğum şehir. Adana; sanat, siyaset ve sporda önemli isimler yetiştirmiş büyük bir kent. İnanıyoruz ki; bilim ve teknolojide de aynı çıkışı yakalayabiliriz. Çukurova'nın zeki ve çalışkan insanları, icatlarla, üretecekleri yeni teknolojilerle Yaşar Kemal'in edebiyatta, Fatih Terim'in futbolda, Şener Şen'in sinemada yaptığını bilim ve teknolojide yapacaktır. Sizlere güvenimiz tamdır. Çukurova'nın suyunu içen bir arkadaşımız, yazılımda, kodlamada, robotikte ve diğer alanlarda dünyayı derinden sarsacak icatlar yapabilecek potansiyele sahiptir. Ben de bu topraklarda yetiştim ve Çukurova'mızın bir ferdi olmaktan daima onur duydum."