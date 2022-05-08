Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti

08.05.2022 22:05
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler Günü sebebiyle, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Özgür Gençer'in annesi Zennuriye Gençer'i ziyaret etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler Günü sebebiyle, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Özgür Gençer'in annesi Zennuriye Gençer'i ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki annelerle bir araya geldi.

Bakan Yanık, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit olan Özgür Gençer'in annesi Zennuriye Gençer'e 'Anneler Günü' dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yanık, evinde ziyaret ettiği anne Gençer'in Anneler Günü'nü kutlayarak, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz, bizim en değerlilerimizdir. Biz sadece Bakanlığımızın görev alanı olduğu için değil, şehitlerimize ve gazilerimize bir borcumuz olduğu için ailelerimizin neye ihtiyaçları varsa hizmetlerimizi en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içindeyiz. Verdiğimiz her haktan, yaptığımız her hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz. Özgür Gençer gibi ülkemizin bağımsızlığını savunurken şehit olan tüm kahraman evlatlarımızı saygıyla anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde en büyük fedakarlığı gösteren şehit annelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

HUZUREVİNDEKİ ANNELERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Yanık, daha sonra 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Bakan Yanık, anneliğin çok kutsal bir mertebe olduğunu belirterek, bütün annelerin gününü kutladı.


Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti
YORUMLAR
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Darbe Girişimi, Anneler Günü, Derya Yanık, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık, şehit Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti - Son Dakika


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