Bakan Yanık'tan Antalya'da vahşice öldürülen Azra'nın ailesine ziyaret - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da cesedi parçalara ayrılarak vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, memleketi Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü münasebetiyle geldiği Antalya'da cesedi parçalara ayrılarak vahşi bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından bir açıklama yapan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu, ziyaretinden dolayı Bakan Derya Yanık'a teşekkür etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden anne Haytaoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi artık kadınların katilleri kravat takıp, takım elbise giyip ceza indirimi alamayacak. Ben hükümetime, devletime güveniyorum. Cumhurbaşkanımızın da ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. O da bir baba. Bütün Türkiye'nin babası. Ben de bir anneyim. Ne kadar tarif etsem acımı anlatamam. Bakanımız Derya Yanık'a da çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Her zaman bize manevi destek sağladı" dedi.

Kızının kafasının hala kayıp olduğunu söyleyen baba Mustafa Haytaoğlu ise her mezarlığa gidişinde kızının sanki kendisine "Baba kafamı bulun" diye seslendiğini belirterek, "Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bakanım Derya Yanık bizi ziyarette bulundular, acımıza ortak oldular. Devletimiz, hükümetimiz her zaman yanımızda. Benim çocuğum hunharca katledildi. Halkımız, milletimiz çocuğuma şehit muamelesi yaptı. Herkesten Allah razı olsun. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. 21 Mart günü kızımın duruşması var. Kızımı katleden caninin avukatı, katilin şizofren olduğunu ileri sürüp beraatını istiyor. Yani şu anda psikolojik bir savaş veriyoruz. Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Takım elbise giyip, kravat takıp kadın cinayeti işleyenlere artık indirim olmayacak. Bu karar benim yüreğime su serpti. İstiyorum ki bu katil her gün ölsün. Çünkü biz her sabah, her gün ölüyoruz. Kızımın hala kafası kayıp, yok. Ellerinin parmakları yok, tırnakları yok. Ben mezarlığa gittiğimde hissediyorum, kızım bana 'Baba kafamı bulsana' diyor. Ben mezarına dahi bakamaz oldum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Canice katledilen kızımız Azra'nın ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştık. Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız. Kararlıyız" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE