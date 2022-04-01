Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz

01.04.2022 18:05
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin yüz ölçümünün yalnızca yüzde 0,35'nin sanayi alanı olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz.

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin yüz ölçümünün yalnızca yüzde 0,35'nin sanayi alanı olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz. Şu anda yüzde 0,35'lerde. Mevcudun 3 katı büyümemiz gerekiyor ki Gayrisafi Milli Hasıla'da hedefimize ulaşalım. Bizim yeni alanlar, sanayi bölgeleri üretmemiz gerekiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Edirne'de düzenlenen 'İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri' konulu toplantıya katıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, iş insanları, meslek odaları ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Büyükdede, Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası'nın arttırılmasının önemine dikkat çekerek, sanayi alanlarının yüzölçümüne oranlarını açıkladı. Türkiye'nin probleminin Gayrisafi Milli Hasıla olduğunu söyleyen Büyükdede, "Gayrisafi Milli Hasıla'nın bu kadar vasat kalmasına Türkiye'nin tahammülü yok. Dünyanın gidişine göre ufkumuzu ayarlamalıyız. Türkiye'deki sanayi alanlarımızın dağılım tablosuna bakacağız. Türkiye, 780 bin kilometrekare alana sahip. Onun sadece 110 bin hektarında sanayi var. Endüstri bölgesi 15 bin hektar, küçük sanayi sitesi 20 bin hektar, serbest bölgelerde de 2 bin 400 hektarımız var. OSB olmayan belediyelerin uhdesinde, bakanlığımız fazla kontrol etmediği bölgelerin içerisinde 131 bin hektar var. Toplarsanız, Türkiye'de sanayi var zannediyoruz değil mi, sanayi fakiri bir ülkeyiz. 280 bin hektar sanayimiz var. Buna karşılık 230 bin kilometrekare tarım alanımız var. Sanayi tarımı işgal ediyor diyoruz ya hikaye, öyle bir şey söz konusu değil. Tarım, işgal edilemeyecek kadar büyük alanlara sahip. Sanayinin Türkiye'deki toplam alandaki oranı binde 36" dedi.

'MARMARA BÖLGESİ'NDE SANAYİ ALANI EN AZ OLAN EDİRNE'Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinin sırasıyla Ankara, Konya, Sivas, Bursa ve Adana olduğunu açıklayan Büyükdede, sanayi büyüklüğüne göre Türkiye'nin 7 bölgesindeki şehirlerle ilgili bilgi verdi. Büyükdede, Marmara Bölgesi'ndeki en az sanayi alanına sahip kentin Edirne olduğunu belirterek, "Edirne, Marmara Bölgesi'nde en küçük sanayiye sahip ilimiz. 1056 hektar toplam sanayisi var. Bunun 318 hektarı OSB'lerde, 65 hektarı küçük sanayi sitelerinde ve müstakillerde de 673 hektar alana sahip. Bin hektar sanayisi varken, tarım alanı 311 bin hektar. Tarım alanlarının sanayi ile bitmesi mümkün değil. Sanayi şu anda en dipte, neredeyse Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerimizle denk gelecek. Benim üzüldüğüm tablo budur" dedi.'SANAYİ BÖLGELERİ ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için hedeflediğini ifade ederek, "Bakanlık olarak Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz. Şu anda yüzde 0,35'lerde. Mevcudun 3 katı büyümemiz gerekiyor ki Gayrisafi Milli Hasıla'da hedefimize ulaşalım. Bizim yeni alanlar, sanayi bölgeleri üretmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz sanayi bölgelerinin hepsini toplasanız, bizim beklentimiz yüzde 1'dir. Edirne'deki 1056 hektar sanayi arazisini de 3 katlasak. Edirne kendisine böyle bir ufuk açabilmeli" diye konuştu.Büyükdede'nin konuşmasının ardından toplantı soru ve cevap bölümü ile devam etti.


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Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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