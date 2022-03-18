Bakan Yardımcısı Çataklı: Hatay Valiliğince Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirterek, yarın Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."