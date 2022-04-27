Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da

27.04.2022 18:23
Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından toplantı salonuna geçilerek burada Bakan Yardımcısı Demircan'a Şanlıurfa'ya kazandırılan yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili bir sunum yapıldı. Demircan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hatıra defterini imzalamasının ardından başkanlık makamından ayrıldı. - ŞANLIURFA

Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da
Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da
Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da Kadir Gecesi mesajları Şanlıurfa'da Kadir Gecesi mesajları 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı

Zeynel Abidin Beyazgül, Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:01 Altının kilogram fiyatı 905 bin liraya düştü!
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 18:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement