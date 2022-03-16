Bakan Yardımcısı Demircan: "Sorunları aşan dinamik ülkemiz var" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Demircan: "Sorunları aşan dinamik ülkemiz var"

16.03.2022 15:27
Bakan Yardımcısı Demircan: "Sorunları aşan dinamik ülkemiz var"

Turizm uyum toplantıları ve bir dizi ziyaretler için Aksaray'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, pandemi sonrası ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime göre turizmi değerlendirerek, "Küresel ölçekte ortaya çıkan sorunları aşan dinamik bir ülkemiz var" dedi.

Turizm uyum toplantıları ve bir dizi ziyaretler için Aksaray'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, pandemi sonrası ve Rusya- Ukrayna arasındaki gerilime göre turizmi değerlendirerek, "Küresel ölçekte ortaya çıkan sorunları aşan dinamik bir ülkemiz var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm uyum toplantıları ve bir dizi ziyaretler için Aksaray'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Aksaray Eğitim Platformu ile bir araya gelerek Zinciriye Medresesi'nde Aksaray'ın ve bölgenin turizm faaliyetlerinin tanıtımlarını görüştü. Eğitimde Aksaray tarihi ve tarihi mekanların eğitimlerle tanıtılmasının konuşulduğu toplantıda Narlı Göl ve Ihlara Vadisi'ne yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Toplantının ardından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Ortaöğretim Kurumları 1. Sempozyumu'nun kapanış törenine katılan Bakan Yardımcısı Demircan öğrencilerle buluştu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Bakan Yardımcısı Demircan, sempozyum sonunda Türkçe ve İngilizce kitap haline çevrilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra kent merkezinde bulunan tarihi mekanları Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol eşliğinde gezen Demircan tarihi mekanların projelerini değerlendirdi.

"Ülkemiz büyük bir ülke, mutlaka alternatiflerini geliştirip kapasitelerini dolduracak"

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin Türkiye'deki turizm bölgelerini etkileyişini değerlendiren Bakan Yardımcısı Demircan, "Pazarın çeşitlenmesi konusu sayın bakanımızın başından beri savunduğu ve takip ettiği bir husustur. Savaşın seyri ve seferinin nereye gideceğini hep birlikte izliyoruz. Temennimiz bir an evvel bitsin. Talebimiz bu ama seçeneklerimiz, başka ülkelerden seçeneklerimiz elbette var. Süreç birazda kendisini gösterecek. Ülkemiz büyük bir ülke turizmde sevilen bir ülke mutlaka alternatiflerini geliştirip kapasitelerini dolduracak" dedi.

Türkiye'nin pandemi sürecinden sonraki turizm potansiyelini değerlendiren Demircan, "Ön görülerimiz var bu ön görülerimiz çerçevesinde gayretlerimiz var. Küresel ölçekte ortaya çıkan sorunlar bizimde stratejilerimizi ve tahminlerimizi etkiliyor. Ama her defasında bu krizlerin ülkemize yaradığını da görüyoruz. Biliyorsunuz pandemi sürecinde dünyanın birçok turizm ülkesi tahminlerinin çok altına indi. Ama bizim memleketimizde insanımız turizmcimiz çok dinamik, sanayisinde olduğu gibi kendisini hızlı toparlayıp tahminden çok daha yüksek eforlar sarf ederek belli başarılara da imza attı. İnanıyorum bu süreçte hep birlikte sektörümüzle birlikte yine iyi neticelere hep birlikte gideceğiz" diye konuştu. - AKSARAY

Bakan Yardımcısı Demircan: Sorunları aşan dinamik ülkemiz var
Bakan Yardımcısı Demircan: Sorunları aşan dinamik ülkemiz var
Bakan Yardımcısı Demircan: Sorunları aşan dinamik ülkemiz var
Bakan Yardımcısı Demircan: Sorunları aşan dinamik ülkemiz var

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Ahmet Misbah Demircan, Togo Cumhuriyeti, Aksaray, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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