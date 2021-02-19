Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Kıran, Almanya'da anma törenine katılacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Kıran, Almanya'da anma törenine katılacak

19.02.2021 10:52
Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Kıran, Almanya'da anma törenine katılacak

Son dakika haberler... Bakan Yardımcısı Kıran, Almanya'da anma törenine katılacakDIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Almanya'nın Hanau şehrinde geçen yıl ırkçı saldırıda hayatlarını kaybedenler için düzenlenecek anma törenine katılacak.

Bakan Yardımcısı Kıran, Almanya'da anma törenine katılacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Almanya'nın Hanau şehrinde geçen yıl ırkçı saldırıda hayatlarını kaybedenler için düzenlenecek anma törenine katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden Türk vatandaşları ve diğer kurbanların rahmetle anıldığı bildirildi. Ailelerin acılarının paylaşıldığı belirtilerek, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı mağdurlarıyla dayanışmamızı göstermek amacıyla Hanau'da düzenlenecek anma törenine Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran iştirak edecek, bu vesileyle kurbanların aileleri ve vatandaşlarımızla da bir araya gelecektir. Hanau'daki hain saldırı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının çok daha ciddi ve etkin bir şekilde ele alınmasının ve bu konuda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin zamanının çoktan geldiğini göstermiştir" denildi.

'BİR ARADA YAŞAMA İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ'Saldırının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, soruşturmanın süratli ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasının beklendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Aynı zamanda, bu saldırıdan ders alarak, toplumsal barış ve huzuru tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı hiçbir müsamaha gösterilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını besleyen aşırı sağcı ve popülist siyasi söylemlerden uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm Avrupa ülkelerini bu tehdit karşısında sessiz kalmayarak, barış ve bir arada yaşama ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermeye devam edecektir."

ANKARA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Kıran, Almanya'da anma törenine katılacak - Son Dakika


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