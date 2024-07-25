Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyenin işten çıkarttığı işçilerin eylemini ziyaret eden Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın sakız çiğnemesi hakkında konuştu. Bakan Yerlikaya "Bu şekilde bir davranışı kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım" dedi.

25.07.2024 14:21
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1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı.

10 Temmuz günü işçileri ziyaret eden Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, 'itidal' çağrısında bulundu. Sakarya, eylemci işçilere yönelik konuşmasında, "Öncelikle bu kutsal günlerde muharrem ayının başında böyle adaletsiz, hukuksuz, haksız bir işlem olmaz. Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah'tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir" ifadesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

YERLİKAYA: BU ŞEKİLDE DAVRANMASINI KABUL EDEMEM

Sakarya'nın ziyaret sırasında sakız çiğnediğine yönelik görüntüler ise özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili görüşü sorulan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise görüntüleri tasvip etmediğini belirtti.

Bakan Yerlikaya "Hiçbir yerde sakız çiğneyerek ister suçluyu veya gözaltı kararlı olan birini veya başka bir meselede bu şekilde davranmasını kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya\'dan Emniyet Müdürü\'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

İçişleri Bakanı, Sakarya, Iğdır, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emin Erol: millet uzaya gidiyor siz sakızla uğraşıyorsunuz boş işler bunlar adam görevini ne güzel yapmış sakızı gördünüz göre göre 95 73 Yanıtla
    Harun Çelik: kamu personelin vasfına disiplin iç hizmet kanunlarına riayet etmesinin uzayla ne alakası var ülkemiz kabile devletimi böyle laubali lakayt davranış cezasız kalmamalı 78 17
  • Mehmet Yılmaz: bakan hakli biraz ciddiyet lazım kim olursa olsun 107 22 Yanıtla
    Çengelköylü: MÜDÜRÜN YÜRÜŞÜ BİLE OFSAYT SANKİ ÇETE LİDERİ 33 7
  • Yusuf Kaplan: O zaman suda içmesin müdür sakızın saygıyla ne alakası var 48 78 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Ağzında sakız asker mi olur, asker dediğin disiplinli, ciddi, çakı gibi olur. Gevşek gevşek dolaşmaz 3 0
  • Mahmut Deniz: Devlet asildir devlet adamı böyle olmaz sen devleti temsil ediyorsun ona göre hareket edeceksin kardeşim 77 23 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Yok sakız orucu bozar mi yok emniyet müdürü niye sakiz çiğniyor olm kafayimi yediniz insan değil mi o adam belki ağzı kokmuştur o an belki sigara birakmistir ne biçim mahkukatlarainiz yaw yeni icatlar bulun biseyler yapin bos bos seylerin peşinden koşuyorsunuz millet icraat pesinde avrupayi sadece vergi konusunda örnek almayın 39 36 Yanıtla
  • Murat Sahin: Aslan gibi adam Üniformanın hakkını veriyorsa tartışmaya kapalı. Neresinde ne var bizi bağlamaz 22 33 Yanıtla
  • Orçun Ayana: valla adama sakız çiğnemek de yakışmış hani ?? 21 26 Yanıtla
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