Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

01.07.2024 21:24  Güncelleme: 21:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacaklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte meydana olaylar ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"PAYLAŞIM YAPAN HESAPLARIN 37'Sİ BOT"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin BOT; paylaşımların yüzde 68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı

"NEFRET SÖYLEMLERİNDE BULUNANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 6 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI SORUŞTURMALARI SÜRDÜRÜYOR"

Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır.

"NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLER ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir."

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Yerlikaya\'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ramettin Yasa: Ne yaparsanız yapin is-te-mi-yo-ruz o kadar 107 10 Yanıtla
  • Burak balan: Olumlu ne yazabilirbiliriz mesela örnek twit atar mısınız 67 5 Yanıtla
    Kemsl: hepiniz devlet oldunuz.evvelden konuşmaya korkardınız! hukukun yapması gerekeni halk yapamaz kardeşim. senin kardeşini öldürseler bile sen o kişiyi öldüremezsiniz, hukuk bunu söylüyor. 9 72 ömer duman: sevdiklerimden birine zarar gelirse devlet de benim hukuk da benim keMAL 31 4
  • Yunus Uslu: Artık yeter sayın bakan bıktık bıktık 52 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic: 63 hesap deil. 63 milyon istemiyor onlari iste daha niye bu israr 51 4 Yanıtla
  • Mert Ünlükara: Yine ülkenin başına birileri çorap örmeye çalışıyor gibi geldi. Kayseri ve Afrin tesadüf değil. 34 8 Yanıtla
  • Bülent Tan: hiç bir çabanız ortalığa saçılan sapıklığı perdeleyemez 31 5 Yanıtla
  • Zafer El: en iyi bildiğiniz şey tarih sizi hicbirzaman affetmeyecek 22 4 Yanıtla
  • Murat denizli: milleti korkutuyorlar hep bi gundem değiştirme ülke battı 22 2 Yanıtla
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