Bakan Yerlikaya\'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı

Politika

Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk\'e bile acımadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacaklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte meydana olaylar ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"PAYLAŞIM YAPAN HESAPLARIN 37'Sİ BOT"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin BOT; paylaşımların yüzde 68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

"NEFRET SÖYLEMLERİNDE BULUNANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 6 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI SORUŞTURMALARI SÜRDÜRÜYOR"

Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır.

"NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLER ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir."