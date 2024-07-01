Bakan Yerlikaya\'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacaklarını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte meydana olaylar ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin BOT; paylaşımların yüzde 68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 6 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır.
Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır.
Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir."
Son Dakika › Politika › Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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